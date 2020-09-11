盛夏饗宴　巴黎廳1930x高山英紀 帶著饕客乘法料輕旅行

剛結束的台北、台中米其林，雖然增加許多顆「星」，但少了台北亞都麗緻大飯店的巴黎廳1930 x高山英紀，還是讓人感覺有些遺珠！自從巴黎廳與曾締造廚藝界奧林匹克-包庫斯世界廚藝大賽亞太區冠軍、世界第五佳績的主廚高山英紀合作，打造全新「巴黎廳1930 x高山英紀」，讓這間餐廳價格不再高不可攀，而主廚以台灣當令食材為本，設計出許多讓人驚艷的料理，讓許多老饕趨之若鶩。

如推出有一段時間的全新夏季菜單（供應至10月31日止），在色彩上用了食材中朱紅、明黃、青綠等較艷麗感受的顏色，很能傳達盛夏的氣氛，主廚運用不同層次把偏酸帶甜的味覺做到平衡，再以茶入饌，帶出清新的口感，讓這一波夏季料理大受歡迎。而且週末午間每位1,200元起、平假日晚間每位2,400元起的售價也頗為親民，無怪乎，訂位一直很難訂！

歷史悠久的法式料理巴黎廳1930 x 高山英紀，在台北是著名的法餐首選。圖／亞都麗緻巴黎廳1930 x高山英紀提供

據了解，高山英紀主廚在菜單上秉持一貫使用自然食材來帶出甜味的料理哲學，不會再加糖，而是透過食材配搭調和不同程度的甜，做出適宜夏天品嘗的酸，讓即使炎熱的夏天，顧客也能在他的法式料理創意下，恣意旅行，享受專屬於你的感官感受。

這道午間才有「夏日野菜苦艾酒凍派‧甘蔥油醋」，除了展現主廚的廚藝與職人精神，也是公關Grace的最愛。圖／吳正弘

有幾道菜不可不推。如主廚在歡迎小點上就換了夏天的舞衣，推出「甜菜根西谷米餅」、「黃甜菜根晶球」、「章魚菠菜捲‧番茄酸甜醬汁」及「羅勒西瓜冰沙」，有酥脆、沁涼、爆漿、甜酸等口感，感受清新但又很能挑動味蕾。午間限定有一道「夏日野菜苦艾酒凍派‧甘蔥油醋」用看的就很吸睛，這道再次展現主廚高山英紀的廚藝藝術與職人精神，發想自陶罐法國派Terrine，將櫛瓜、紅白蘿蔔分別工整切片切丁，櫛瓜薄片鋪底，依序放入紅、白蘿蔔、蒜苗、風乾番茄、綠蘆筍與西芹根，切面外圍鑲著櫛瓜綠白線條，剖面妝點橘紅、透白與嫩綠，晶透茴香酒凍引著金絲滇紅甘香，配上甘蔥和雪莉酒醋調製的油醋，在視覺上感受多彩多姿，一入口卻彷彿清風拂面，口感清爽。

另外還有「蜜桃波士頓龍蝦‧焙茶赤蘇油醋」、「貝涅昆布鮑魚餅‧清酒燉肝醬汁」及主菜「蒜香蕈菇薩索雞肉派」，最後來上口感蓬鬆濕潤的甜點「檸香馬鞭草舒芙蕾」，為法式饗宴寫下完美結尾。上述餐價需另加10％。