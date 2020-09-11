肉食族快看　乾杯集團KANPAI GO！CLUB會員上線　加入享好康

肉食族看過來！乾杯集團「KANPAI GO！CLUB」即將自9月15日起正式上線，使用範圍包含餐廳用餐到線上採購等一應俱全，現「入會吃伊比利！集點吃和牛！」、還有「消費積點」及「點數超值換」等優點。乾杯集團董事長平出莊司強調，「KANPAI GO！CLUB」台灣事業會員，將整合線上線下事業推出「KANPAI POINTS」消費積點制度，該積點不但好集、好用，且可跨品牌點數流通、輕鬆積點；同時加深點數價值，讓會員換取更實質的超值商品、現金折抵。有助於帶動集團跨品牌的推廣、導客，進而提升消費頻率。同時提供會員線上訂位、門店查詢、最新活動等功能，打造完整的行動服務。未來將朝會員分級邁進，並致力貼近消費者喜好，以提升黏著度。目標今年底前會員人數達到6萬人。

肉食同好們可到LINE搜尋「乾杯集團KANPAI GO！CLUB」加入會員，消費滿百回饋點數，積點無上限。圖／乾杯集團提供

消費者可透過乾杯集團LINE官方帳號成為KANPAI GO！CLUB會員，可至生鮮電商「乾杯超市」或旗下任一餐飲品牌，包含：乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45等超過30家門店，每消費滿100元回饋1點KANPAI POINT，積點無上限，同時有出生日禮與不定期「點數翻倍」活動。其中，「生日禮」為生日當月贈送全品牌精緻餐點一份，而生日當天用餐，再加碼消費點數3倍送；10月1日至4日推出「中秋十倍樂」離峰活動，到旗下乾杯、乾杯Bar用餐，且於下午3時後入場、5時前離場，或晚上9時後入場；老乾杯則於下午3時後入場、5時前離場或晚上10時後入場，可享點數10倍贈，若消費滿1萬元，立即可獲1,000點，達成萬元和牛禮盒、頂級套餐等好禮兌換門檻。

其次，KANPAI GO！CLUB提供實惠的點數兌換，每1點KANPAI POINT等於1元，可享路面店「現金折抵」，於結帳時使用，每1點折抵1元；更提供多達70款「超值餐點兌換」，最低27折起，像是乾杯人氣牛五花、老乾杯雲丹和牛壽司、和牛47伊比利Bellota豬排三明治等人氣餐點，通通換得到。其中，可用250點KANPAI POINTS兌換價值880元的和牛47「特選日本和牛菲力角切」，等同於下殺28折，老乾杯「魚子醬和牛壽司」也以不到4折就換得到，物超所值、非常划算！

入會會員享專屬好肉活動-「入會吃伊比利、集點吃和牛」。圖／乾杯集團提供

KANPAI GO！CLUB更是貫徹「吃好肉」主義，推出「入會送伊比利！集點吃和牛！」活動，只要完成會員註冊，就送「伊比利豬系列商品」入會禮，包括：伊比利豬肋條、豬肉丸、涮涮燒等，再享累積滿1,000點贈送頂級好禮，可選擇「萬元和牛禮盒」、「老乾杯豪華四人套餐」價值10,000元、「和牛47景觀雙人套餐」價值8,360元、「黑毛屋本家海陸雙雙四人套餐」價值10,956元等大禮！

可到乾杯集團官網http://www.kanpai.com.tw/，掃描QR Code加入會員，或可至LINE官方帳號，搜尋「乾杯集團KANPAI GO！CLUB」。