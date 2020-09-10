中秋食補聖品 黑鑽養生新食尚　隨時補足戰鬥力

大蒜有「菜中靈芝」之稱，從古埃及時起，大蒜因滋補強身而被推崇，中國李時珍也在本草綱目中，詳細記載大蒜的應用方式，印度醫學的創始人查拉克說「大蒜除擾人蒜味外，其價值比黃金還高」。食用大蒜可說是好處很多，其中營養價值為大蒜7至12倍的「黑蒜」，更被日本著名醫學家佐佐木甚ㄧ教視為「豐富營養的黑色果實」。因此詠統生技特別取得日本黑蒜技術，獨特技術製程嚴謹，品質嚴格把關，就為讓消費者吃的安心有保障。

黑鑽養生補給適用對象。圖／詠統生技提供

大地恩賜 零添加的營養素

黑蒜是新鮮白蒜經3個月低溫熟成的產物，經發酵酶化由乳白色轉為黑色，發酵後人體更好吸收，營養成分也隨之升級，「蛋白質」、「碳水化合物」會轉化成人體可直接吸收的「胺基酸」與「單糖」，大分子變小分子，提升人體吸收率，更富含豐富的礦物質「鐵」、「鋅」有助於維持生長發育與生理機能，滋補強身養顏美容。

六大專利認證。圖／詠統生技提供

詠統生技的獨家六道工法，讓黑蒜再升級，蒜味變不見，營養價值更高。讓追求效率的現代人，不需花時間剝黑蒜，隨時就能獲得全果萃取的黑蒜精華，而提煉順口黃金比例的黑蒜精，更含有大量多酚、胺基酸，能促進體內循環、增加新陳代謝，日日活力有勁不斷電，身體也續航滿滿一整天。

詠統生技的獨家六道工法。圖／詠統生技提供

第一品牌 黑蒜產業一條龍

詠統生技為臺灣雲林在地生產黑蒜精的生物科技公司，為保障蒜農生計也保障消費者健康，堅持使用在地栽培蒜頭，長期與蒜農配合契作，所使用的生蒜就占雲林總產量的六成。因此特別引進日本專利黑蒜生物科技，歷經三年研發更改良日本技術，另與金門大學及農科院進行產業合作，打造產地一條龍作業，透過一年一採，嚴格挑選高營養4-7公克純正品種，並採用低溫熟成及乾燥除水程序，讓白蒜營養再升級，該技術不僅更提升原有營養成分，也將大蒜素化成無味的硫化物，消除辛辣與惱人蒜味，讓味道轉為如蜜餞般的天然酸甜絕妙口感，同時不刺消化道，讓小孩與銀髮都能輕易食用。