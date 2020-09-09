2020台南品味週 南市農業局主題館 9大業者拚特色搶中秋商機

「2020台南品味週」將於9/18-21期間，每日10點至17點在「南紡世貿展覽中心」舉行。臺南市政府持續為台南會展產業加持，展期設有兩大主題館，其一為「臺南市政府農業局主題館」共9家業者，包括山上、白河、柳營、西港、將軍、鹽水等區農會、臺南市農會、臺南地區農會及玉井之門食品有限公司，推廣台南地方特色優質農特產品，力拚中秋節採購商機，歡迎民眾9/15前上品味週官網 (https://cec.ctee.com.tw/tlw/)免費索票。

每家參展農會和業者來頭不小，農特產品深具台南在地特色，價格實惠，品質有保證，獲獎無數，遠近馳名。現場展出品項眾多，無論麻油、芝麻類製品、蓮藕粉、牛蒡、意麵、花茶、鳳梨酥、牛奶糖、牛奶酥棒、虱目魚酥、芒果乾、果醬、果醋、新鮮水果等，應有盡有，老少咸宜，正逢中秋送禮，或招待親友，面子裡子通通有。

「西港麻油香，台灣第一香」，「西港農會」設有ISO食品廠，百分百國產胡麻原料，依焙炒溫度不同產出「深焙黑麻油」、「淺焙清麻油」，還有「芝麻糖」、「芝麻粉」、「芝麻醬」，以及「麻油達軟膏」等胡麻製品。

蓮藕粉是天然養生食品，「白河區農會」生產的蓮藕粉，從挖蓮藕、洗粉到曝曬，遵循古法步驟，耗時費工，品質優良，有「蓮藕粉」大小包裝、「蓮藕粉隨身包」、「蓮藕香麵」等產品。

「將軍區農會」位在台灣主要牛蒡產區之一，為推廣牛蒡營養價值，克服牛蒡特有香氣，提高消費者接受度，研發出「牛蒡香鬆」、「牛蒡切片」、「牛蒡粉」和「膳食纖維粉」等元氣十足的牛蒡產品。

鹽水意麵是台南知名小吃，「鹽水農會」的「傳統手工鹽水意麵」，控制麵粉發酵速度，保有麵粉筋性，放入全鴨蛋，散發特殊香味。「鹽水日曬意麵(寬麵)」，採國產麵粉、產銷履歷玉米粉及全鴨蛋，經日曬增加麵體飽滿度與Q度，附拌麵料理調味包，方便民眾烹調。

「純鳳梨酥」是「山上區農會」主打品，新鮮土鳳梨餡，無添加冬瓜露，原汁原味地呈現土鳳梨酸甜滋味。「愛鳳醬」採新鮮的甜蜜蜜和金鑽鳳梨，加工製成鳳梨蔭醬，滋味甜美甘醇，是廚房料理好幫手，還有使用外銷供果園愛文芒果製成的「無糖芒果乾」。

「臺南地區農會」本次展售乾燥洛神花、乾燥檸檬香茅、乾燥金盞花、乾燥薰衣草、綜合洛神茶、原味洛神茶，價格親民；另有當季鮮果的火龍果，都由台南在地青農栽種，歡迎支持在地青農。

「臺南市農會」的「虱目魚酥/魚脯禮盒」，嚴選台南新鮮虱目魚，加工製成香酥甘甜的魚酥，及細軟帶勁的魚脯，特有甘香與一般肉酥、魚酥滋味截然不同，高營養，可搭配不同料理變換吃法。

「柳營區農會」的「特濃牛奶糖」和「牛奶酥棒」使用在地鮮乳製成，牛奶糖軟Q不黏牙，有四種口味，也常被選為結婚喜糖。牛奶酥棒口感酥脆，少糖、減油、無添加防腐劑。另有採用在地農種糙米製成非油炸品的「蝦米餅」，以及在地小農的「火龍果醋」，有助體內環保。

「玉井之門食品有限公司」為讓消費者一年四季都能品嚐香甜美味的水果，在合適季節挑選優質、近原生種、低農藥殘留的水果，以最簡單無防腐添加物的加工方式，保有水果的原味，製作成天然、美味、Q彈的各式果乾，安心食用、健康無負擔，本次主打「無糖愛文芒果乾」、「果乾精美禮盒」。