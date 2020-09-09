新泰汽車外匯進口車老字號 擁保養廠維修有保障

新泰汽車擁有25年自辦外匯進口車經驗，民國94年成立公司於台南，卻服務著全國各地車主，在當地屬於老字號優質進口商。目前進口的品牌中，仍以BENZ、BMW、PORSCHE為主，以及TOYOTA、RAM等其他歐美汽車品牌，在皮卡車的市場更提供多樣選擇。同時擁有規模齊全的專業保養廠，技術服務團隊採用電腦診斷維修，涵蓋專業鈑金烤漆服務一應俱全，讓消費者不必擔心後續維修保養問題，也大大提升消費者購買意願。

2020台南國際汽車大展，該公司進口雙箱貨卡多年，種類繁多，豪華舒適到爬山越野功能兼容並蓄，此次參展的皮卡車有兩款，RAM TRUCK(俗稱大公羊)具備5.7L/V8/395HP的大馬力配上ETORQUE的省油裝置，2020年全新大改版的豪華LIMITED版本，超豪華的刺繡皮紋內裝，彷彿置身皇家高貴的氛圍中，享受至高無上的大氣駕馭。另一款TOYOTA TACOMA PRO全新車，揉合了美式粗狂及日系車細緻概念，完全不違和，具備3.5L/V6/278HP的心臟，深獲車迷的青睞。

RAM TRUCK(俗稱大公羊)具備5.7L/V8/395HP的大馬力，配上ETORQUE的省油裝置，2020年全新大改版的豪華LIMITED版本。圖：新泰汽車提供

在運動休旅車款方面，新泰挑選多款熱門車種，自辦進口外匯車，其特點乃小排氣量、大馬力、超省油模式，符合消費者多變的選擇。展出品牌車種如下：

最新進口2020年BENZ GLB250/2.0L/全新版本(5+2)人座，以小而美營造寬敞善變華麗的彈性空間，深獲三代同堂及小家庭的喜愛。 BENZ GLC300/2.0L /SUV款型，超越坊間同款型的油耗馬力，在駕馭的快感體驗及豪華配備的極致追求上，盡握自如，毫不屈就。 BENZ GLE43/3.0L COUPE版本，霸氣的外表及超級大馬力的噴發，吸引著拼鬥的熱血迷永恆的愛戀。 BMW系列X1休旅、430I雙門系列，靈活的操控及永遠美麗的鼻頭車前造型，一出場便吸引眾人目光。 BENZ C300/E300/2.0L房車版本，配備更是極盡客製化，打破年齡的限制，滿足大眾品味的需求。 PORSCHE MACAN/2.0L休旅版本，與生俱來的傲氣，俾視群倫，成為注重身分者必然的收藏。

TOYOTA TACOMA PRO全新車，揉合了美式粗狂及日系車細緻概念，具備3.5L/V6/278HP的心臟，深獲車迷的青睞。圖：王志誠攝

新泰汽車以自辦進口外匯車聞名，相較於一般陽春車種，其設備及功能相形完善，消費者可以用較低的購車成本，取得功能齊全的新泰外匯車。以往消費者購買外匯車，最在意的就是日後保養維修問題，該公司董事長陳榮泰了解車主愛車的心情，故投入大量資金人力物力，打造一個規模龐大功能其全的保養廠，技術團隊採用電腦偵測，從基礎保養、零件更換到電機鈑金烤漆，以最新技術照顧車主愛車，深受車主信賴。