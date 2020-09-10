愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕錶登台 特推專屬訂製化服務　

愛馬仕（Hermès）自1928年投入製錶業以來，在外觀設計與功能概念上始終獨具品牌特色，走出一條與眾不同的鐘錶之路。今年更特舉辦愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕錶展，即日起於Bellavita 商場一樓的愛馬仕旗艦店，錶迷們將可欣賞到三問、陀飛輪等複雜功能，精彩的琺瑯、珍珠母貝微繪等精湛作品。

愛馬仕的超凡腕錶大致分成三個領域，第一是「複雜功能腕錶」，早在製作錶盤工藝腕錶之前，愛馬仕已推出少許複雜功能腕錶，因為品牌有自家的Vaucher Manufacture Fleurier 製錶廠這個堅實的後盾，今年則推出製錶歷史以來最複雜的三問錶，並搭載飛行陀飛輪。其中鏤空錶盤裝飾著馬首外形的藍寶石水晶、駿馬造型的夾板橋，以及當代風格的機芯打磨裝飾，都傳達出愛馬仕別樹一幟的創意。

Arceau三問陀飛輪腕錶，售價新台幣8,010,300元。圖／Hermès提供

第二個領域為「錶盤工藝腕錶」，也是此次展覽中占多數的錶款，分別有琺瑯、麥稈細工鑲嵌、金雕等傳統工藝製作的錶盤，也有一些愛馬仕獨家使用的特別工藝。這次工藝錶特別與英國藝術家Alice Shirley 合作，將兇猛的暴龍以帶點漫畫風格的方式呈現，並又趣味地以其想像中的吼聲為名，頓時讓暴龍形象變得溫柔且童趣。

Arceau Aaaaargh琺瑯工藝腕錶，售價新台幣3,009,000元。圖／Hermès提供

極致工藝 展現超凡技藝

而這次愛馬仕在CRAFTING TIME超凡腕錶展中，更帶來精彩的「月讀時光腕錶系列腕錶」，獨特的設計美學與對經典複雜功能的另類詮釋，成為愛馬仕時間的代表象徵。此系列搭載愛馬仕H1837機芯，錶盤以獨特的視角打造，可隨南北月相盈虧，59天繞盤面一週，是相當高段的精密複雜技術。為了更忠於窺探宇宙的概念，盤面上的月球則以珍珠母貝製作，溫潤的光芒如同照撫地表的月光。這或許就能解釋為什麼愛馬仕的月讀時光腕錶能這麼吸引人。

Arceau L_heure de la lune月讀時光腕錶藍色珍珠石，售價1,120,000元。圖／Hermès提供 Arceau L_heure de la lune月讀時光腕錶青金石，售價新台幣1,120,000元。圖／Hermès提供

愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕錶展期間，錶迷們還有機會量身訂製獨特腕錶，自由挑選錶殼、錶盤與錶帶樣式，或在錶盤鐫刻文字的個人風格Cape Cod、Nantucket與H Hour腕錶等，享受愛馬仕特別推出的獨家客製化服務。