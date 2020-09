新車報復性上市 台灣成了奇蹟市場

台灣是否進入後新冠肺炎時代?抑或新冠病毒真的流感化?大家都擔心。但車市銷量卻是驚驚漲,截至8月底止總市場比去年上升3.3%。邁向Q4,車市在眾多新車助攻下預計成長可期,台灣可望成為2020全球車壇耀眼的奇蹟市場。

樂觀看待台灣年底前車市,基本論點是:台灣消費者向來愛嘗鮮!新車導入肯定帶來『新車效應』,進而推升銷售力度和銷量。緊跟在國旅大爆發之後,台灣車市也在最近迎來一波『報復性新車上市潮』,媒體界很久不見的新車試駕活動從8月底起接力舉辦,幾乎每週一場,ALL NEW CR-V、All-New VENUE、全新ZINGER PICK UP、ALL NEW SENTRA、福斯商旅全新VW T6.1 Caravelle,幾乎全數都是業者針對下半年市場牌局即將打出的大牌!

台灣本田董事長豐田誠(右2)、營業部部長李瑞宏偕高階聯袂發表All New CR-V。新增1.5 VTi款舊換新89.9萬起。圖/業者提供 All-New VENUE涵蓋四款,預接單價單色款各為67.9萬及71.9萬;雙色款則為72.9萬及76.9萬。圖/業者提供

當然備受市場期待,亦讓其他同業嚴陣以待的,作為TOYOTA最新主戰跨界休旅之COROLLA CROSS也由和泰宣布預售,並將舉行公辦試駕。帥氣外觀、4,460mm車長、絕佳車室空間、TNGA造車工藝再加標配ACC主動跟車、LTA車道維持、7SRS氣囊等先進安全配備,確實來勢洶洶!和泰也信誓旦旦表示10月上市當月將接單超過6千張,可以想見,隨著COROLLA CROSS的熱賣,勢將掀起一陣跨界休旅熱潮。

全新皮卡ZINGER PICK UP精采型及晶鑽型舊換新超值價,分別為56.9萬及60.9萬元。圖/業者提供 台灣賓士業務暨行銷副總裁畢立思(O.Britz)表示,全新Mercedes-Benz S-Class預計明年初引進。圖/業者提供

事實是,最近即將上市的新車之多,可絕不僅限前述舉辦試車活動者而已,最近接連上市新車數出來的就有Mercedes-Benz The new GLA/S-Class、全新BMW 7系列限量Exclusive Edition層峰旗艦版、全新21年式TOYOTA RAV4/全新TOYOTA ALPHARD HYBRID總裁座駕/LEXUS NX都會時尚版、HYUNDAI KONA PLUS升級款、2021年式MAZDA3/MAZDA CX-30。而台灣奧迪繼推出Audi A6/A6 Avant之後,行將引進The new Audi A4/RS4 Avant;而福特六和則在接連推出全新Ford Ranger運動型/New mondeo珍藏型/New Focus ST Wagon後,也將發表New Focus四門ST-Line Lommel;至於今年銷售創下驚人成長之森那美起亞則是同步推出全新KIA Picanto及Stonic就是愛線特仕版。

這些還只是近期上市新車陣容,隨著TOYOTA COROLLA CROSS預定10月12日暴風般上市,屬於台灣第四季車市的鏖戰期亦宣告開打,所謂競爭刺激進步,Q4的熱戰有個附帶紅利是:等於為台灣明年車市鋪好了坦途。