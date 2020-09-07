台南汽車大展 9月18日在南紡世貿登場 14個品牌同台

文/王志誠

睽違已久的台南汽車大展又回來了；工商時報歷經一年的籌劃，將於9月18至21日，配合「台南品味週」在南紡世貿舉行，計有代理商FORD、LUXGEN、SKODA、MAZDA、VOLVO、INFINITI、SUZUKI、HYUNDAI、MITSUBISHI MOTOR等，及進口商BENZ、BMW、PORSCHE、RAM、TOYOTA等品牌參展，大會提供凡入場參觀者，都可抽萬元溫泉飯店住宿券等好禮，9月15日前官網(台南品味週)加Line，門票可免費申請。

台南市民風向來傳統保守，人口及消費力也不及其他院轄市，以至於相關大型展覽跳過台南；該汽車大展，在上述品牌地區代理商及進口商力挺下成局，配合「台南品味週」，跨界整合茶、酒、咖啡美食、戶外休閒等，五展合一，除了提供汽車愛好或有意購車者豐富的車訊外，更是一場不容錯過的展會平台與消費體驗。

台南汽車大展9月18至21日在南紡世貿舉行。圖/南紡世貿提供

該車展中，FORD瑞特汽車展出KUGA、FOCUS、MONDEO、TOURNEO、RANGER；LUXGEN南智捷汽車展出主推URX 5+1樂活版、URX、M7 Ottoman、U7、U6 GT、S5；SKODA永樺汽車展出Fabia、Scala、Kamiq、Karoq、Kodiaq；MAZDA瑞達汽車展出CX-3、CX-5、CX-9、CX-30、Mazda3四門、MazdaA6；VOLVO富王汽車展出XC40、XC60、XC90、V90；INFINITI裕昌汽車展出Q50/四門轎車、QX50/5人休旅車、QX60/7人休旅車。

SUZUKI佳新鈴木汽車則展出VITARA/2WD、VITARA/4WD、SX4、CARRY；HYUNDAI陸威達汽車展出都會輕休旅1.6VENUE、all new ELANTRA1.6房車及1.6全智能進化跑旅TUCSON、路易達租賃車提供出租車優惠活動；MITSUBISHI MOTORS匯豐汽車展出 OUTLANDER、COLT PLUS、GRAND LANCER、ZINGER、ZINGER PICKUP。進口商新泰汽車展出BENZ、BMW、PORSCHE、TOYOTA、RAM品牌車種。

該車展期間，車商各祭出不同的優惠，消費者可把握此難得機會。大會提供9月15日前加LINE，可享免費門票及免停車費，入場即可抽萬元住宿券等好禮 。 該展詳情及參觀辦法可洽活動官網：https://cec.ctee.com.tw/tlw/。