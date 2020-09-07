落選不服 窮追猛打？

數位身分證得標廠商不排除採法律行動

繼內政部、中央印製廠接連發出澄清聲明後，數位身分證得標廠商東元電機也再發出第二篇聲明稿，指出近來有心人士提供大量不實資訊給少數媒體引用、或以登廣告之方式，造成混淆視聽、顛倒是非之紛亂情況，引起社會大眾之疑慮與不安，東元特別再次發出聲明，說明事實真相，以正視聽。

東元表示，已知由第一美卡和德商紐豹所組成的團隊，在落選後接連提出各項告訴和媒體黑函，認為有必要進一步澄清說明，甚至採取法律行動。

數位身分證採「最有利標」公開招標

東元表示，本案完全依照政府需求及招標機關所擬定之招標規格書，匯集國內外最知名之IC卡、製發卡設備製造商及系統開發供應商，並完成最完善之規劃參與投標，因此獲得評選委員會之認可贏得標案。

此外，東元也針對競標規範做了解釋，因為國人首辦數位身分證，為了確保資安和執行的能力，標案採取「最有利標」的方式。根據標案業主中央印製廠在官網的說明，「所謂最有利標係就廠商投標標的之技術、品質、功能、商業條款或價格等項目，作綜合評選，以擇定最佳決標對象」。而且東元曾承製台灣健保卡，相關優異的技術力再加總價格等其他競爭力，獲得有利標之勝出。至於落選廠商「第一美卡」合作廠商均為外資，又在中國大陸設有製卡工廠，不僅承製國人數位身分證之能力令外界質疑，安全也有疑慮。

落選競標廠商「第一美卡」團隊，因不服招標機關之評選及決標結果，日前向行政院公共工程委員會提出申訴，但遭到駁回。審議判斷書中闡明，得標廠商投標資格完全符合招標規定，且分數優於對手；而招標機關之評選及決標過程亦是完全合法。可見落選廠商的各項指控均非事實。

對不實指控?工程會：「空泛主張」

落選廠商第一美卡在申訴案中指控東元的合作廠商有資安疑慮，不過，這項申訴也由工程會認定，招標機關已就國安、資安問題於招標文件加以考量，因此第一美卡的指控被裁決為「空泛主張」。

東元團隊表示，所有合作的廠商都是全球相關產業的翹楚，卡片生產廠商Idemia是全球前三大ID卡廠，相關證件已發行逾30億張，實績遍及美國、荷蘭、愛沙尼亞、摩洛哥、哥斯大黎加等多國；設備製造廠Entrust Datacard更是全球最大發卡設備商，銷售逾150個國家，參與超過450個政府ID卡專案。法商Idemia承做台灣數位身分證案卡體生產都在位於歐洲捷克的工廠執行，絕不會由中國出廠；美商Entrust Datacard則於日前發表聲明，設備皆在美國及英國生產，符合標案規格和安全考量。針對有心人士無端指控「淪為中共監控」的說法，東元指出，以目前台美和台歐關係正值高度友好發展之際，捷克參議院議長維特齊月初剛抵台友好訪問，毫無根據地質疑兩家國際知名廠商可能配合中國傷害台灣，實為貽笑國際的荒誕謬論，更恐成為台美和台歐關係發展之絆腳石。

承做項目符合業主安全規格要求

東元解釋，得標承做項目為數位身分證PC晶片卡及印製設備，屬於硬體部分，無涉系統設計。將依照政府規劃的內容執行，確保卡片符合中央印製廠規劃的資安等級施作，也將依標案規定完成出廠測試。

至於有心人士誣指介接費用疑慮，業內人士猜測，可能是落選廠商未確實了解投標規範所致誤會。中央印製廠也在官網澄清，相關說明是對投標廠商提出的「疑義事項」，請廠商下次投標時予以改進，並不是「不合格項目」。

譴責有心廠商惡意抹黑

東元表示，有心為國家重大政策盡力，投標過程合法合規，卻屢遭惡意廠商攻訐抹黑，不僅浪費社會資源，亦恐造成國家聲譽蒙受損害。因此，團隊除譴責不法行徑，也將對相關單位寄出律師函，並保留所有法律訴訟權利。