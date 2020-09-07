能海電能EV-50輕型快充電動機車上市發表

價格僅39,900元 電池永久免月租費 CP值堪稱市場最高

能海電能科技公司於(9/7)發表全台首部輕型快充電動機車EV-50，該車款採用TES公規快充系統，提供電動機車快速補電功能，充電20%到80%僅需約10分鐘。亦可使用一般110V進行充電。快充充電收費每分鐘2元，使用家用充電器，每公里里程電費僅需0.1元(0.1元/公里)，能海電能EV-50強調電池永久免月租費，上市價格僅需39,900(含稅)，C/P值堪稱市場最高。

上市價格僅需39,900(含稅)的EV-50輕型快充電動機車，廣受好評，詢問度不斷。圖/謝易晏

EV-50輕型快充電動機車配備有前後雙碟煞，數位儀表，寬大腳踏空間，車身含電池重量約80KG，牽行不費力，特別適合市區上班族，婆婆媽媽購物、及短程代步等需求。EV-50採用車輛及電池一併出售，不用每月付電池租金，顛覆現行市場上換電或快充之快充機車皆需每月支付電池費用的車電分離販賣模式。

能海電能科技盧關仁營運長表示，推行電池免月租的用意是站在消費者的角度，不用再因為昂貴的電池月租費而阻礙使用電動機車的意願。有助提升電動機車在機車市場的佔有率，有助減少污染源，改善空氣品質，為環保盡一份心力。

TES公規快充系統操作簡易，充電20%到80%僅需約10分鐘。圖/謝易晏

EV-50輕型快充電動機車搭配使用的電池為長利科技公司生產的60V20Ah國產鋰鐵電池(約1.2度電)；該電池組已通過CNS15387測試且為100%國產電池芯，EV-50續航里程可達50km (定速30km)，並且電池組提供三年保固。

能海電能的策略合作夥伴車麗屋汽車百貨總經理卓豐閔表示，全台28間車麗屋門市均有提供TES公規快充系統及EV-50電動機車試乘活動，歡迎大眾前往門市體驗。

此外，能海電能科技公司的電動機車充電站將與裕電能源合作，除了能海自建充電站外，亦可至全台yes來電及中油充電站共117站使用，能海與裕電的合作將提供更優良的充電環境與服務。