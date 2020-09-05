萊爾富12日搶先開賣「軍墨綠」醫療口罩

國內超商萊爾富攜手「萊禮生醫」合作推出30,000盒的「軍墨綠」醫療口罩，將於9月12日中午12點在萊爾富Life-ET機台(無藥商門市及特殊門市除外)進行預購，每盒50入裝，售價399元，1人限購1盒(不能代購)，限量售完為止。

萊爾富繼7月於Life-ET機台自創企業版口罩預購系統廣受熱烈回響，之後並陸續開放預購限量台灣製造的「LAITEST 萊潔醫療防護口罩玩色•炫彩醫療口罩，如「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」等色系，吸引許多搶購人潮，上線不到9分鐘迅速完售15,000盒醫療口罩。

萊爾富開放預購限量MIT的「LAITEST 萊潔醫療防護口罩之玩色‧炫彩醫療口罩，受到民眾青睞。圖／萊爾富提供

萊潔炫彩口罩系列於10000等級無菌室生產，運用獨家滅菌加工製程，是目前台灣唯一通過3E過濾標準，具有BFE 細菌過濾99％以上、VFE 病毒過濾99％以上、PFE 微粒過濾95％以上，是最乾淨的醫療口罩。萊爾富表示，之前預購時間於平日上午7點、晚上7點，或假日上午10點，此次更特別選擇在周六中午12點開始預購，滿足消費者在不同時段的購買需求。

萊爾富指出，民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機即會收到一組簡訊「驗證碼」，將「驗證碼」輸入並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不須1分鐘即可快速完成「炫彩口罩」預訂，於9月29日後再回原購買門市取貨。