未來職業「投資健康管理師」人氣正夯 推廣「從心開始」及「正念飲食」

以預防醫學為概念，整合精準營養、運動、保健食品、情緒療癒，強調從心靈調整到正念飲食的未來新潮職業「投資健康管理師」在台灣開始流行，人氣正夯。

沃客買創投VFT實戰創業教育學院以「學真功夫、創新事業」為理念，與印加鑫鑫生物科技合作推出「投資健康管理師證照培訓課程」，希望藉由這個未來職業「投資健康管理師」，增加跟促進每個人身心靈的健康，並提供專業客製化的全套健康解決方案，取得「投資健康管理師」證照不只是讓自己健康，也取得專業，創造副業，還可創造上班之外的第二份收入。

印加鑫鑫生物科技創辦人林欣誼表示，在台灣首創「投資健康管理師」，主要是看到國人目前在重視健康的時候，有時會忽略追求健康最重要的基本態度，那就是從心出發、正念飲食加上適合自己的客製化運動與保健食品補充，所以結合相關國際專業的專家，包括加拿大精準營養教練陳泊宏老師、國際靜坐冥想情緒治療心理諮詢師黃美瑜 、台灣著名網紅Valerie葉營養師，共同組成黃金陣容，幫助大家為人生多一個斜槓創造副業的機會，還能照顧好自己與親朋好友的健康。

投資健康管理師、國際專業培訓導師、靜坐冥想情緒治療與心理諮詢師黃美瑜。圖/業者提供

一個健康的人首先要有一顆健康的心，擁有印度美國英國靜坐冥想、情緒治療與心理諮詢師的黃美瑜老師說，健康有四道要素，要有均衡的營養，適度的運動，充分的睡眠。最後一個是要保持愉悅的心情，那如何讓自己的心跟情緒能夠維持在一個比較良好的狀態，可以有很多的輔助方式，譬如說，可以靜坐，讓自己的心情能夠平靜下來。因為平常人的生活，就像一個滾水、很忙碌，很忙的狀態，你根本不知道你的心到底想要呈現什麼？唯一透過靜坐或者冥想，就可讓自己從動態到靜心沉澱下來，這件事該怎麼做，就是課程非常重要的部分，黃美瑜老師本身從印度學習到很多舞蹈與文化，所以課程也會帶入部分古印度七個脈輪、阿育吠陀的方式，帶大家一起學習。

印加鑫鑫生物科技保健產業聲譽卓著，圖為其研發印加果油廣受營養運動教練愛用。圖/業者提供

如何做到正念飲食?網路知名葉營養師Valerie表示，有健康的心就可以做到正念飲食。當我們有負能量的時候，並不是要直接排除這些負能量、而是透過練習的過程當中去正視、接受我們的確是有這個壓力、負能量。同時，是不是有其他替代的方案，或是減少吃某些東西的頻率，但重點第一件事情是；我們要「接受」我是有這個壓力在的。先誠實的面對自己，誠實的面對壓力，然後再來做飲食的調整，所以先從心靈去做起，後面再用這些飲食營養的觀念知識灌入，這就是正念飲食。

投資健康管理師導師加拿大營養精準教練陳泊宏說明，追求健康，心是第一，你要如何去改變你的心智，為什麼很多人為了健康參加很多瘦身營，雖然有瘦下來，但過一陣子又變胖，為什麼？那是因為心沒有做調整，所以，我們要先知道為什麼要改變？你如果不知道為什麼要改變，你不會去改變；「為什麼」就是我們的動力，當改變的動力足夠大，任何的困難只是一個小小的過程而已。

沃客買創業投資創辦人彭思舟博士說明，沃客買投資VFT（Venture for Taiwan）「為台萬」創業教育公司的企業理念之一，就是期待藉由對於未來職業的研發，幫助大家「學真功夫、創新事業」，在充滿變數、不確定的未來中，為自己走出一條安身立命的道路，所以從推出整椎大師、小本餐飲大師、危老管理加速師、親子整理師後，特別再與印加鑫鑫生物科技合作推出投資健康管理師，就是看好這項潮流趨勢在未來會成為一個「幫助人的好工作」，而且符合沃客買VFT（Venture for Taiwan）「為台萬」創業教育公司的企業理念。