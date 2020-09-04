超Chill台啤特釀新品「幸運海灘」、「黑色浪潮」率性登場

繼7-Eleven上市即造成搶購熱潮的魅力酒款「台啤特釀 • 向陽IGA(義式葡萄艾爾)」後，台灣啤酒接續強勢推出特釀《STRONG》系的特色酒款「台啤特釀 • 幸運海灘」與職人精神用心釀製的「台啤特釀研究室 • 黑色浪潮」，提供消費者玩味生活及自在獨處時光的全新品飲選擇。

台酒公司表示，「台啤特釀 • 幸運海灘」是一款以經典調酒Sex on the beach的配方概念延伸釀製而成的特色酒款，選用比利時修道院艾爾酵母，融和充滿熱帶水果風味的特殊啤酒花及水蜜桃、蔓越莓果汁，運用百分百自然發酵出10%酒精度，入口後充滿華麗迷人的酸甜果香層次滋味，最Chill風格的喝法可以冰鎮後開罐直飲，勁享沁涼暢快，而最PRO風格的喝法則可以冰杯後加入冰塊、倒入酒液，再放上新鮮水果點綴，享受有如品飲調酒般的微醺感受。

酒體醇厚，帶有濃郁烘烤麥香及咖啡香氣，燕麥賦予酒液絲滑柔順口感，風味層次多變而豐富的「台啤特釀研究室 • 黑色浪潮」即日起全台家樂福限定全新上市。330ml / 6入罐 建議售價：252元。圖／業者提供

「台啤特釀研究室 • 黑色浪潮」是台啤特別研發，遵循英式傳統釀造工法的燕麥司陶特(Oatmeal Stout)，以特選歐洲進口啤酒花及英國艾爾酵母，加入燕麥麥芽精心釀造。酒體醇厚，帶有濃郁烘烤麥香及咖啡香氣，燕麥賦予酒液絲滑柔順的口感，風味層次多變而豐富，是一款適合喜愛黑麥風味者的豪邁酒款；建議搭配燒烤料理或巧克力莓果蛋糕飲用，帶出巧妙的平衡口感。

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