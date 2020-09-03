新板希爾頓「一家童樂」住房專案 延續國旅熱度兼做公益

雖然暑假結束，學子們多已開學，但國旅熱潮不退。周末輕旅行、換個城市度假去！似乎己成了一種“偽出國”的休閒方式。最近，位於新北市板橋、距板橋車站約4分鐘路程的台北新板希爾頓酒店新推出的「一家童樂」住宿假期，讓旅客把出遊變得更輕鬆，不用為了搶出遊車票焦慮、也無需煩惱自駕問題，很適合週休二日安排或消耗年假假期來小度假，一次把新北的近郊行程與台北的便利都打包！

最近流行周末輕旅行、換個城市度假去。圖為希爾頓客房／台北新板希爾頓酒店提供

配合「一家童樂」住宿假期，內含一組「童趣包」，可選擇小朋友最愛的彩虹小馬或變型金鋼的牙刷、餐具組與鉛筆盒。而這個「一家童樂」是以孩童角度規畫及命名的專案，希爾頓更是站在企業社會責任的角度，專案所得將回饋給社會上需要幫助的孩童。自9月起每銷售一組「一家童樂」住房專案，新板希爾頓就提撥200元給新北市家扶中心做為才藝學習基金，如旅客選擇官網其他訂房專案，也同樣可以462元加購一組「童趣包」，而每販售一組童趣包，飯店也會提撥200元給新北市家扶中心用來做公益。

喜歡彩虹小馬與變型金鋼的大小朋友，可配合「一家童樂」住宿假期，每房3,400元起，住房附贈童趣包一組，內容物有叉與湯匙的餐具組、夜光鉛筆盒與牙刷和隨身背包，每組「一家童樂」住房專案將提撥200元做為新北市家扶中心的孩童才藝學習基金，讓旅客在旅行之餘還能兼做公益。

配合「一家童樂」住宿假期，內含彩虹小馬童趣包。圖／台北新板希爾頓酒店提供

如選擇「好希友」一泊二食專案，周一至周四入住每房4,900元起，包含「MarketFlavor悅．市集」早、晚餐共2次自助百匯，再加贈價值8,000元住宿、4,000元餐飲抵用券共1.2萬價值，可使用於下次住房、用餐，抵用券可折抵每次消費的50％，等於吃住都只要半價。而選擇「好希友」專案，同樣可以用462元的加購價，帶走一組童趣包，新板希爾頓也同樣提撥200元給家扶中心。上述官網住房專案可使用「安心旅遊補助」與「振興三倍券」併用，詳情或訂房可洽（02）2958-3770或光臨台北新板希爾頓酒店官方網站查詢。