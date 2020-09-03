MSI龍魂進軍台北3C電腦展 開學筆電降萬元

一年一度的台北3C電腦展將在9/4(五)-9/7(一)於台北世貿一館開展，今年MSI首度進軍台北3C電腦展，將於展中推出眾多開學季超值優惠方案，除了多款筆電價格降萬元優惠外，購買任一款筆電最高還可獲得3,970元會場限定禮，指定款電競筆電加碼送贈品，另外還有獨家超值限量46折超低電競周邊組合，開學優惠最大檔，就在MSI台北3C電腦展！

會場指定款電競筆電加碼送的贈品包括：電競耳機、Lucky造型悠遊卡、潮流帆布環保袋、運動水壺等精緻配備；創作者筆電全系列送專用側背包、萬國旅行轉接頭、TYPE-C連接埠；指定款玩家必敗電競螢幕則送「MSI收納風衣、PH110工學椅」；電競周邊限量超低46折優惠回饋外，凡於會場選購任一主機/螢幕/筆電還可享全系列電競周邊現折100元等豐富促銷優惠。

這次展出，首先最吸睛的亮點，就是全方位炫彩電競GE66 Raider推出「宇宙龍盾限定版」，由國際知名的概念與視覺效果藝術家Colie Wertz獨家打造，Colie Wertz曾為星際大戰、變形金剛、鋼鐵人等多部好萊塢電影設計科幻場景中的太空船、車輛、機器人等模型。Colie Wertz表示，「我以MSI龍盾logo作為這次設計的精髓，就像是這艘太空船的心臟，用這款筆電和龍盾logo形塑出太空船的樣貌，筆電就隱身在太空船的核心位置，擁有超凡效能的電競飛行器就此誕生！」

GE66 Raider宇宙龍盾限定版將於台北3C電腦展獨家首賣。圖／業者提供

GE66 Raider宇宙龍盾限定版是一款全方位的旗艦電競筆電，搭載第10代Intel Core i9 處理器、NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 顯示卡。外觀上，全新科幻設計，搭配前所未有的全景炫光燈效，玩家能自定義出具有個人風格的炫彩燈光效果；GE66 Raider宇宙龍盾限定版將於台北3C電腦展獨家全台限量首賣，隨機贈送Colie Wertz聯名限定款太空船模型、滑鼠及超大滑鼠墊，再加碼送競夏好禮包、專業電競耳機、潮流帆布環保袋、Lucky造型悠遊卡等精緻配備。

正值九月開學季，迎接新學期新氣象，為自己挑選一款神配備，現在正是時候！於台北3C電腦展購買任一款MSI筆電，最高可獲3,970元會場限定禮：會場成交即送「競夏好禮包」(市價2,090元)，內含環保購物袋、Lucky龍手機座、Lucky龍造型磁鐵、紓壓球等精緻周邊商品。憑振興券購買筆電任一款再送MSI龍魂冰霸杯，每日限前20名早鳥購買再加碼送XL超大電競滑鼠墊，數量有限，送完為止！

MSI精選多款返校推薦筆電，讓你報告、繪圖、遊戲一次滿足！GL75 / GL65 Leopard競速炫彩電競筆電，搭載最新第10代 Intel Core i7-10875H處理器、GeForce GTX 1650 Ti獨立顯示卡，搭載Steelseries單鍵RGB全彩背光電競鍵盤給你最蝦趴的視覺享受，Giant重低音喇叭音箱模組，比傳統音響大五倍的設計，遊戲中敵人的腳步聲、槍砲聲都能聽得一清二楚！GL75 / GL65 Leopard原價49,900元，開學限時優惠價37,900元，現省一萬三千元、再加碼送玩家防毒軟體兩年版、專業電競耳機。主流效能窄邊框大視野首選GF75 / GF63 Thin，搭載最新第10代 Intel Core i7-10750H處理器、GeForce GTX 1650獨立顯示卡，鋁合金材質輕量且堅固耐用，極窄邊框讓視野更加寬闊，打game更爽快！原價43,900元，開學限時優惠價33,900元，現省萬元、再加碼送玩家防毒軟體兩年版、專業電競耳機。

玩遊戲，視覺的體驗絕對是玩家必備的需求，微星科技在這次的展覽推出5款針對進階玩家必敗的電競螢幕，指定27吋MAG272C、MAG272CQR、32吋MAG322CQRV、MAG321CURV送「MSI收納風衣」。指定32吋MAG322CR送「PH110工學椅」，享受沉浸體驗，一定要鎖定這5款進階玩家必敗款。

另外，對於入門玩家來說，微星本次特在會場推出電競週邊超值限量46折超低組合，內含DS4100薄膜式電競鍵盤+40mm驅動單體降噪輕量化的DS501電競耳機+砝碼配重DS B1電競滑鼠+GD20龍魂電競滑鼠墊，超值限量價1,790元。