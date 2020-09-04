報復性國內旅遊 「加盟業」發展促成一線商機

2020年度上半年受疫情影響多國人無法出國，僅能待在國內旅遊、享受美食；因此每逢週末、連續假期，各大景點總是充滿著遊客。而這樣的景象，除了帶動當地的經濟之外，更讓許多連鎖品牌在這報復性的時節裡，有了許可以進攻、發展的機會。

紅橘子早餐店創始人蔡思庭表示，在疫情期間， 紅橘子的業績是沒有受到太大的影響，甚至相為成長。民以食為天，即使在疫情衝擊的當下，「吃」也都還是每一個人所不可或缺的；因此對於許多餐飲的連鎖品牌來說，這反倒是一個很好的發展機會。受到疫情的影響，許多產業是受到非常大的波及，以「旅遊業」來說，在國人不能出國的情況下，所推出的套裝行程無法銷售，造成公司營運、獲利產生了問題；因此在上半年，有許多類似的狀況，在台灣各地不斷地發生，造成許多人因此而沒有工作。而這些受影響的人，在為求生計的情況之下，有越來越多人選擇自行創業，這也造就了「加盟」在這段時間更加地蓬勃發展，更讓今年的加盟展，無論是進駐的廠商或是參展的民眾都來得比以往還要熱烈。

告別傳統早餐店的悶熱擁擠，「早餐無油煙．美好每一天」，紅橘子為全台唯一獲環保署首推之示範店家。圖／紅橘子提供

在挑選加盟產業或是品牌時，所需考量的因素有相當地多，許多人首要考量的點是預算足不足夠。但是受到競爭激烈的影響，除了預算之外，應該要考量得更長遠；因此，漸漸有更多的人在乎的是，加盟後原廠對於加盟主的經營培訓，輔導自己未在來的創業之路上可以走得更佳的順遂。

「紅橘子」創始人蔡思庭在輔導加盟主時總是不遺餘力，盡心盡力地協助開店規劃與後續的營運管理。運用自己經營品牌15年的經驗，分析該店點的商圈發展力與消費力，並且提供門市的規劃動線，讓整體的坪效可以更加地提升。除此之外，紅橘子擁有專業倉儲、物流管理，讓台灣各店可以確保物料的品質與供貨穩定。

紅橘子有別於舊式傳統早餐型態，裝潢設計更加貼近客人，帶給消費者一個乾淨、舒適、放鬆的環境，同時滿足外帶族群，並且讓內用顧客也可以悠閒的享用早餐時光，顛覆大眾對早餐店的印象，希望能夠提升消費者的黏著度、提升紅橘子在消費者心中的價值。

複合式早餐店結合咖啡館的模式，已成為市場新主流。圖／紅橘子提供

為提供更多元的創業機會，蔡思庭推出了超優惠首付加盟專案，提供更多想拼搏、奮鬥的年輕人多一個機會。該案適合具有熱血且對創業有夢想的民眾參加， 蔡思庭邀請民眾與紅橘子共同在未來的每一個早晨，用安心的食材、親切的招呼聲，帶給更多人美好的開始！ 更多消息可至粉絲專頁「紅橘子連鎖餐飲集團 Fresh Ur Day 」查詢。

加盟洽詢電話：0800383868或至官網http://www.redorange.com.tw/查詢。

