Nespresso再現單一產區精湛咖啡技藝「蘇門達臘三年熟成咖啡」

不斷引領全球咖啡浪潮的瑞士頂級咖啡品牌 Nespresso，2018年首次亮相單一產區臻選系列(Master Origins)，訴說著咖啡背後不同產地、風土與精湛處理工法的故事。今年9月Nespresso再度推出結合印尼獨有濕剝法 (giling basah)工藝，歷經三年時光熟成淬鍊- 限量款蘇門達臘熟成咖啡(AGED SUMATRA) ；此外，為了讓消費者能透過味蕾翱翔品味單一產區的絕美風味，2016年獲得消費者青睞的盧安達咖啡(Umutima wa Lake Kivu Rwanda) 也將再次獨家鉅獻、限量供應，帶領咖啡愛好者重新品味基伍湖地區的美好風味。

蘇門達臘熟成咖啡師承獨特手工濕剝法(giling basah) 淬鍊三年匠心之作

Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena 分享：「咖啡處理是一道迷人的工法，能展現各地咖啡農為了順應當地氣候，精益求精而發展出獨具特色與智慧的專業處理技藝，呈現最完美的咖啡風味。」單一產區臻選系列(Master Origins) 自2018年亮相後，引領台灣咖啡愛好者認識5大咖啡產區背後的迷人風土，更深入了解一杯咖啡背後所蘊含的獨特技藝與風味。今年9月Nespresso再展精湛工匠技藝，推出經3年時光淬鍊匠心限量之作「蘇門達臘熟成咖啡」(AGED SUMATRA)。精心揀選過的頂級咖啡產自於蘇門達臘北部亞齊省加佑山(Gayo Mountain)周邊高地，當地咖啡農普遍採用印尼獨有的濕剝法 (giling basah)處理咖啡果實；然而，亞齊省的咖啡農在處理步驟中又加入巧妙的手法，為這些經濕剝法處理的阿拉比卡豆帶來口感上的變化。自2016年起，咖啡生豆被貯置於透氣的麻布袋中長達三年之久，咖啡工匠每隔三個月便會開袋檢查生豆狀態，以手工謹慎細心地翻動咖啡豆確認熟成度一致，再縫合裝袋繼續靜置三個月，反覆動作直到呈現完美熟成風味。如此繁雜的工匠步驟，全程以手工處理，過程沒有絲毫怠慢。歷經三年的匠心工序及時光淬鍊，如同包裝上印製的2016精選年份標章獨特且珍貴。

歷經時光淬鍊的熟成方式，搭配印尼獨有的濕剝法(giling basah)工藝，揉合出這款咖啡的珍貴風味。蘇門達臘熟成咖啡帶有獨特烘烤香氣，以及層次豐富的可可與煙草香氣，尾韻呈現鮮明的雪松木質香與辛香調；加入牛奶調製成一杯拿鐵瑪奇朵更可絕妙地釋放出奶油餅乾的穀物香氣，呈現出一杯爽口香甜且令人愉悅享受的美味咖啡，喜愛牛奶咖啡的愛好者絕不容錯過！

圖／NESPRESSO提供

同期加映：盧安達咖啡限量回歸重新品味非洲豔陽下成熟的明亮風味

於2016年上市的盧安達咖啡(Umutima wa Lake Kivu Rwanda)再次限量回歸！此款帶有十足迷人香氣與鮮明果香特性的阿拉比卡咖啡，全然源自於盧安達基伍湖 ( Lake Kivu )沿岸的咖啡種植社區，當地咖啡農以手摘法採收熟成度適中的咖啡果實，並採用水洗法進行處理，最後以人工揀選方式確保選出最優質的咖啡豆。如同其命名「UMUTIMA wa Lake Kivu」，源自於盧安達母語的「心」，象徵著傑出的咖啡農始終如一的熱情專注，並期待滿足鑑賞者對完美口感的極致追求。

在非洲豔陽下成熟的盧安達咖啡明亮多汁帶有柑橘香調與清爽口感，在細細品嚐後，細膩的咖啡餘韻更彰顯其風味。萃取一杯Espresso（40毫升濃縮咖啡）或Lungo（110毫升大杯咖啡）飲用，最能品鑑其完美香氣；今年限量回歸，不能錯過的獨特風味。

圖／NESPRESSO提供

2020 Nespresso宣告更新膠囊包裝推出80%再生鋁製膠囊實踐永續循環

Nespresso致力於提供頂級風味咖啡，同時落實永續承諾，選擇「鋁」作為膠囊材質，除可完美封存研磨咖啡粉的新鮮度與香氣外，更因其可無限次回收利用的材質特性，與原生鋁相較，回收用於製成再生鋁，亦能大幅降低能源消耗，所以很適合循環經濟商業模式的企業運用。Nespresso一直以來積極推動膠囊回收服務，並將回收膠囊熔化再生製成腳踏車、筆、藝術品等多種生活用品，從服務端讓消費者感受循環經濟價值。而自商品面向，2020年Nespresso更宣告即日起將陸續更新品牌膠囊包裝，獨特的鋁殼膠囊，80% 皆將改為使用「再生鋁」，更成功研發減低鋁殼輕薄度，每顆膠囊可再減少9.2%鋁材使用，透過再生材質利用及設計雙重優化，提升商品的永續力。本項計畫全球同步將由單一產區臻選系列－哥倫比亞咖啡開始，陸續將包裝更新為80%再生鋁製膠囊，目標於2021年底完成全系列更新，用行動實踐品牌永續經營理念。