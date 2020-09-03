大河屋高雄大遠百店9月1日盛大開幕 打造日式屋臺料理

擁有近30年的餐飲直營店豐富經驗的米塔集團，旗下廣受民眾喜愛的首席知名品牌「大河屋」，又再度進駐高雄大遠百，在高雄打造大河屋第5間門市，並同步推出限定的丼飯、串燒，滿足消費者的味蕾享受。

歡慶進駐高雄大遠百，大河屋推出一系列限定獨賣餐點，如特選紐西蘭羊肩排的「蒜香羊肩排丼」，肉質厚實鮮嫩，先煎後烤鎖住肉汁鮮甜，並搭配主廚特製義大利蒜香料，融合日義異國混搭風，完美展現主廚手藝技巧，為職人味自慢料理，上桌香味撲鼻。「燒烤松板豬丼」嚴選新鮮松板豬肉醃製入味後，先煎後再涮上獨門燒烤醬炙燒，入口肉質Q彈，完美呈現色香味，讓消費者享受營養豐盛的極致味蕾體驗。

另有多款單店限定酒食串燒可供老饕們享用，由大河屋主廚推薦必點的「鮮烤魚下巴」，採用高雄在地興達漁港新鮮台灣鯛下巴，單純炙燒可品嘗出台灣鯛最原始的美味！「酥烤雞屁股」炙燒時間恰如其分，一口咬下鮮嫩多汁，人氣串燒必點；「德式香腸」運用日式直火炙燒工法，鮮脆多汁，口感扎實。

大河屋指出，即日起至4日指定丼飯「買一送一」，每日限量100份，點沙朗牛排丼送泡菜燒(豬、牛)丼。5日至30日凡消費滿500元再送500元品牌商品抵用券，含炙燒秋刀魚、鹽蔥香菇、大河屋生啤250ml、炙燒櫛瓜、炙燒玉米筍及甜點、飲料等多款優惠券，歡迎民眾前來品嘗日本職人的鐵人料理。

大河屋表示，為承襲日本燒肉職人精神，將日式居酒屋結合屋臺料理理念，全心打造新型態日式料理新選擇。嚴選新鮮食材，搭配獨門丼飯醬汁，使用日本清酒為基底加入40餘種食材，由旅日歸國料理長Ricky每日親手熬煮4個小時，產生出風味絕佳的東京築地風醬汁；採用招牌燒肉醬汁，道地日式醬油搭配昆布等20餘種天然食材共同熬煮，甜鹹適中美味不膩；每一道燒烤料理均會灑上日本進口柚子粉，去油解膩自帶香氣。

大河屋高雄大遠百店推出升級版日式屋台情境風，保留大量木製柵欄裝飾，傳統薰木裝潢並掛滿懷舊紅燈籠點綴，搭配特有燈光擺飾，呈現出大河屋式屋台視覺感受，讓民眾除了享用地道的屋臺料理美味，也能體驗獨特的新型態日式燒肉店型，為家庭或朋友聚餐的首選好餐廳。

高雄大遠百店推出升級版日式屋台情境風，保留大量木製柵欄裝飾，傳統薰木裝潢並掛滿懷舊紅燈籠點綴，呈現出大河屋式屋台視覺感受。圖／大河屋提供

人類的美食文化源自於大河流域，承襲日本料理職人的堅持，取其音譯(大河)。「屋臺文化」起源於江戶時代，男性須離家出遠門工作，造成外食需求大幅增加，這種販賣料理的屋臺應運而生。提供酒類、丼飯、串燒、關東煮等手作料理，讓顧客用餐之餘能小酌片刻。

大河屋台北首店進駐微風南山百貨，開幕人潮連續創下排隊110天紀錄，平均排隊等候2.5小時，月銷2萬碗丼飯，10萬份酒食串燒，業績始終保持該百貨日式餐廳之冠。

『米塔集團』旗下擁有10大品牌—洋城義大利餐廳、米塔義式廚房、洋朵義式廚坊、米塔手感烘焙、集客人間茶館、千荷田日式涮涮鍋、米塔黑糖、日本橋浜町酒食處、川師傅等。秉持著提供安心、健康企業宗旨，所有食材皆經過產品履歷、取得HACCP與ISO22000認證。以永續經營的理念，致力研發更多創新產品，並因應不同商圈形態與消費模式，設立不同類型的餐飲門市，打造最強大的餐飲王國。New 高雄大遠百地址：高雄市苓雅區三多四路21號11樓或電洽：(07)338-1488。