韓國比目魚 讓海鮮料理包羅萬象

海九澎湖海鮮餐廳 推霸氣韓國比目魚餐

看過韓劇「一起吃飯吧」，是不是對劇中豔麗奪目的海味印象深刻？在臺辦理數年的韓國優質水產嘉年華，也讓眾多哈韓族有機會搶先嘗鮮，雖說本年度受到疫情影響，韓方未舉辦水產嘉年華，但韓國海洋水產部、韓國農水產食品流通公社、日出峯營漁組合法人、更健康營漁組合法人共同辦理一場比目魚饗宴，由海九澎湖海鮮餐廳以向韓國日出峯比目魚外銷公司活體運送的比目魚，做出五道霸王級美味，邀老饕前來品嘗，像是活比目魚兩吃、唐揚比目魚、紅燒活比目魚、活比目魚片粥、活比目魚文蛤湯…等料理，充份呈現日出峯出品的比目魚在海鮮料理運用上的包羅萬象。

以韓國比目魚為主角的色香味俱全綜合刺身。圖／業者提供

設計菜單的料理長吳玉龍表示，韓國日出峯比目魚的主飼料是南極磷蝦，比其他比目魚更健康、魚油脂量更豐富，又不會有腥味，是受主廚與客人歡迎的原因，肉質更可適應炒、炸、紅燒…等各種烹調方式，都能輕易吃出鮮甜原汁原味，做成刺身端上桌後，通體透明的質地令老饕驚豔不已，而且不必沾醬就是帝王級美味。

出峯出品的比目魚在海鮮料理運用上的包羅萬象 。圖／業者提供

吃韓國比目魚 不沾醬最好吃

吳玉龍透露，海九澎湖海鮮餐廳講究依客人需求設計客製化料理，也會以食材專業對客戶指定的菜色提出專業見解，甚至協助修改菜單，貼心的服務讓很多忠實客戶捧場，也讓店家對優質海鮮的需求相當龐大，赴韓國參訪後，決定長期向日出峯訂購活體空運的比目魚與鮑魚，做為「鎮店美食」。韓國比目魚最大的優勢在本身無腥味，不必去腥，不沾調味料更好吃，又因為在鹹度達2.8度的濟州島清淨海水中快樂生長，生菌數極低，擁有豐富的蛋白質、鈣質、維他命E和骨膠原，經濟價值遠高於野生品種的比目魚。

肉質鮮美的薑蔥燒活比目魚 。圖／業者提供

韓國日出峯比目魚外銷公司代表取締役社長韓宇鎮表示，濟州產養殖活比目魚已於2005年入選大韓民國政府世界一流產品，日出峰生產設施亦符合EU市場標準，獲得 HACCP 認證，在食品的生產、流通、消費的過程中一條龍管理，充份保障比目魚的經濟、營養價值。