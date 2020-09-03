格蘭菲迪「台灣精神」最終章第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌

格蘭菲迪自2018年推出「台灣精神第一號」埔桃酒風味桶單一麥芽威士忌、2019年「台灣精神第二號」紅埔桃酒風味桶威士忌：＜黑后＞與＜破冰＞，在眾多國際酒類競賽和臻品拍賣會上出類拔萃、成就輝煌記錄，2020年後疫情時代格蘭菲迪再出發，以最終章「台灣精神第三號」紅埔桃酒風味桶威士忌，回溯故事源頭和初心，每一口台灣精神的滋味，闡述的就是逆境中永不放棄的故事。

格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲(James Chan)表示，回溯1963年還是調和威士忌盛行的時代，格蘭菲迪大膽地推出第一支單一麥芽威士忌，建立起品牌核心「Pioneering Spirit領路者精神」，更多的創舉自此無間斷，如獨步業界的蘇蘿拉系統(Solera)釀製經典15年、實驗室系列－「IPA啤酒桶」、「XX大師精選」、「加拿大冰酒桶」、「拉丁美洲蘭姆酒桶」，『格蘭菲迪專屬訂製所』提供全球首創客製威士忌服務，2018與地球另一端同有實現家精神的樹生酒莊合作共同創造出埔桃酒風味桶威士忌。

開創格蘭菲迪台灣精神系列作品的主要靈魂人物，格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲（左起）、台中樹生酒莊首席釀酒師陳千浩博士，及格蘭父子行銷總監李正祜。圖／ 業者提供

「台灣精神」是首支將蘇格蘭單一麥芽威士忌以台灣葡萄釀製而成的埔桃酒酒桶來過桶熟成的佳釀。傳統的葡萄酒釀造經過葡萄榨汁、浸皮、發酵、濃縮等步驟，依照傳統、循序漸進，還有另一種現代的釀造方式：是葡萄榨汁後，在初期發酵時加入乾冰（Dry Ice Soaked）的工序，經過急速冷凍的葡萄，其植物細胞壁破裂後而釋出更深的顏色和酚類物質，傳統與現代的兩種釀造技術，陳千浩博士在台中樹生酒莊皆有嘗試。格蘭菲迪「台灣精神」最終章－第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌，使用的則是在上述經過加乾冰、現代做法的台灣黑后加烈葡萄酒的橡木桶中，注入使用26年的美國橡木桶威士忌，經過2年時間的等待釀製而成。

格蘭菲迪「台灣精神」最終章－第三號作品紅埔桃酒風味桶威士忌的外盒包裝，以花東著名的白色大理石花紋為底，台灣和蘇格蘭的連結透過3D透視感線條的指引，聚焦在格蘭菲迪的金字招牌－塔燈銅色的【雄鹿】、台灣第一高峰【玉山】、威士忌的【麥穗】和紅埔桃酒的【葡萄】；玉山海拔3952公尺，是台灣百岳之首、大地之母，亦是台灣人的精神表徵，氣勢磅薄雄霸一方，設計師以玉山代表「台灣精神」系列作品的登峰造極。

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