「JOHNNIE WALKER 雪莉炸彈」搶先全球在台首發上市 品酩快閃店「雪莉炸彈研究室」邀您一同體驗

屢創新思的JOHNNIE WALKER蘇格蘭威士忌，鎖定台灣人喜愛的香甜雪莉桶威士忌風味，將黑雪莉全面改款升級，極致強化雪莉桶威士忌不可或缺的「甜 & 順」因子，全球首發，推出全新「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），除了全新包裝外，風味上也如其名富有濃郁的莓果、巧克力及香草等甜美氣息，呈現令人著迷的多元雪莉風貌。而新品上市JOHNNIE WALKER更在台北信義區重磅打造限時快閃店「SHERRY BOMB LAB 雪莉炸彈研究室」，快閃店的巨型計時器外觀，即日起至10月底持續倒數，活動開幕前三天（9月4日至9月6日）將免費開放給消費者體驗，邀請所有消費者一同化身特務闖進研究室，層層拆解「雪莉炸彈」馥郁香甜的風味。

「JOHNNIE WALKER 雪莉炸彈研究室」將為消費者帶來最震撼味蕾的香醇雪莉風味。圖／業者提供

當消費者化身為特務進入「SHERRY BOMB LAB 雪莉炸彈研究室」時，消費者需透過特製護目鏡找出密碼闖入密門，遵循耳機中的神秘指引，於正倒數計時中的實驗桌上一步步完成「觀色」、「聞香」、「品酩」等任務，方能順利拆解「雪莉炸彈」。其中，「聞香」任務是透過獨特的分子料理手法萃取出雪莉桶威士忌的風味，以傳遞「雪莉炸彈」的迷人香氣；「品酩」任務則將「雪莉炸彈」的香醇雪莉滋味重新解構，將風味元素濃縮成「微型雪莉分子」，放大感受黑雪莉濃郁的巧克力及香草風味；任務結束後再品飲的雪莉特調系列，吸睛的外型充分展現出黑雪莉的獨特個性，更示範兩款消費者自己在家也能輕易調配的冬瓜茶與氣泡水特調，多種風味讓消費者感受多元變化的雪莉炸彈。

JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），2020年9月起於信義區SHERRY BOMB LAB「雪莉炸彈研究室」與全台酒類專賣店、指定量販店及便利商店率先販售，建議售價新台幣850元。圖／業者提供

JOHNNIE WALKER黑雪莉（黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版）於2年前首亮相時，憑藉著雪莉桶的香甜層次與黑牌獨具的煙燻個性，大受消費者歡迎。本次將雪莉風味全面升級，「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」（黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌），選用熟成逾12年的威士忌經雪莉桶二次熟成，精心調和出更鮮明的雪莉個性，寶石般迷人的深琥珀色酒液搭配桃紅新裝，活潑迷人吸睛度十足；馥郁的香氣帶著甫入口時的溫和口感，隨即迸發出濃厚的無花果及深色果乾香與松露巧克力風味，而後尾韻瀰漫著溫暖悠長的香莢蘭芳香，讓人傾心。

JOHNNIE WALKER也透過此次首售機會，分享最適合高溫消暑的清爽調酒「甜蜜炸彈」黃金比例秘方，「SHERRY BOMB 雪莉炸彈」加上冰涼沁心的冬瓜茶，以1：2比例輕鬆調和，能更加放大其醇順甜軟之特性，並透過冬瓜茶的香甜勾勒出雪莉桶獨有的甜韻，激盪出絕佳的清甜風味，口感更加柔順，非常適合年輕朋友或威士忌新手飲用。

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