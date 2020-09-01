馬爹利X.O.首位天王級代言人謝霆鋒揭幕全新拱形樽身設計矚目登場

為了展現馬爹利在過去歷史中不斷追求突破精神，擁有三百年歷史的頂級干邑品牌馬爹利特地將「馬爹利X.O.干邑白蘭地」量身打造一場瓶身變奏曲，全新設計賦予不同以往的現代感，此次馬爹利徹底改良「拱橋」的經典獨特拱形瓶身，瓶身整體設計顯得簡潔利落同時更富線條美，完美展現出馬爹利的大氣，而為了突顯馬爹利不凡，並特別邀請國際天王級男星謝霆鋒擔任馬爹利X.O.干邑白蘭地代言人，攜手共同尋求創新、突破界限。

「馬爹利X.O.干邑白蘭地」新酒瓶設計，將獨特且為馬爹利風格代表的拱形瓶身徹底改良，完美襯托出品質卓越頂級干邑佳釀，全新樽身拱形藝術酒瓶充滿摩登現代感，設計簡潔利落、更富線條美，精緻閃爍的燙金飾邊點綴，盡顯馬爹利的活力和高級優雅。圖／業者提供

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，馬爹利X.O.干邑白蘭地是馬爹利莊園之干邑典範，在許多國家甚至被美譽為代表歷史與勝利的「拱形牌」干邑，追求經典與創新交織，持續不斷破格傳統，其創新精神與代言人謝霆鋒的人生態度不謀而合，同時藉由全新設計，目的是為了讓人回想起生命中每一個改變人生方向的果敢決策與每一個「敢為一刻」。而代言人謝霆鋒人生中經歷多次乘風破浪，直到今天聲名遠揚的演藝人外並跨界擠身為成功的企業家，就像馬爹利X.O.干邑白蘭地酒瓶不斷進化，佳釀卻永恆不變。謝霆鋒近年來破除過往既定形象，在影視作品與音樂上的成就無庸置疑，於料理藝術方面，無畏過程艱辛，努力鑽研烹調技巧，勇闖一番全新天地，無論演藝、音樂、美食等多項領域都有所成就，秉持不斷超越自我，贏得了萬眾矚目的榮耀。

「馬爹利 X.O. 干邑白蘭地」經典佳釀風采，品味卓絕，勇奪2020 年舊金山世界烈酒競賽金牌及 2020 年世界干邑白蘭地大賽金牌。建議售價 $5,200。圖／業者提供

馬爹利X.O.干邑白蘭地完美演繹著名大香檳地區(Grande Champagne)風土條件的經典酒款。透過獨特的雙重蒸餾技術，萃取出極度澄澈酒液，蒸餾後再使用細木紋橡木桶陳釀，展現大香檳區「生命之水」強勁、濃烈的特色，除了這種強勁的風格外，也採用傳統上與馬爹利關係密切、來自邊緣區(Borderies)稀有、典雅的「生命之水」加以調和，創造均衡風味。馬爹利X.O.干邑白蘭地將細膩如絲的口感與濃郁豐盈的味道巧妙結合，賦予其獨一無二的風格，酒夜黑椒、粉椒及芫茜的辛香撲鼻而來，入喉後同時間交織着無花果、合桃及檀香的濃厚芬芳，無花果、紅果及黑加侖子的風味濃郁而持久，如此極致餘韻不僅令人回味無窮，馬爹利X.O.干邑白蘭地更於今年2020年舊金山世界烈酒競賽與世界干邑白蘭地大賽中勇奪金牌，榮獲雙金肯定。

三百年來獨樹一幟的馬爹利以干邑體現傳承與對創新的執著與對完美的堅定，不僅將自身的干邑釀製視為一門絕無僅有的藝術，更希望結合代言人謝霆鋒大膽、求新求變，「敢為一刻」的冒險精神，以及馬爹利X.O.干邑白蘭地此次全新拱形出眾及尊貴優雅的藝術樽身，藉此宣揚創新與果斷行動影響生命帶來更多可能性之理念，映襯出干邑的魅力，驅使著愛好干邑白蘭地的人士，勇敢邁上個人的成功道路，也為慶祝輝煌成就時，最不可或缺的佳釀。

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