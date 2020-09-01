捷格科技攜手元氣集團進軍日本遠距照護市場

面對台灣、日本超高齡社會來臨，長照機構受到民眾熱烈關注。為了加強機構的防疫工作，捷格科技將研發遠距偵測「智慧防疫系統」，操作介面設計友善，自動化的AI偵測和判斷，讓長者也能輕鬆自主使用，可大幅降低照護人員的工作負擔。

新冠肺炎病毒肆虐全球，根據英國研究指出，50 歲(含)以上的感染者，住院比例與死亡率較 50 歲以下高出許多。因此銀髮族更需要注意健康情形，但由於照護中心人力不足，智慧防疫系統可應用在長照機構，能自動取得年長者的體溫、血壓、血氧、脈搏等生理數據，方便照護人員追蹤與管理每日身體狀況。

元氣集團在日本擁有80餘家的長照機構、在宅介護（居家服務），還有服務高齡者住宅等事業。即便是一家連鎖機構，他們仍然強調對待客戶態度必須是如家庭般的溫馨感，讓客戶在長照機構也能夠體會到「家」的感覺。日本境內疫情持續延燒，面對如此龐大數量的被照顧者，元氣集團期盼捷格科技所研發的「智慧防疫系統」能夠為長照機構以及居家服務有效記錄生理數據和追蹤管理行為，確保每位長輩的身體狀況是維持健康的。雙方合作多年，捷格科技的系統一直以來被元氣集團重用。

近年來，捷格科技研發與創新多款系統在日本智慧長照市場備受矚目。日本元氣集團計畫將智慧防疫系統運用於檢疫隔離旅館，讓旅客於14天隔離期內，能藉由系統自我檢查與遠距監測，並自動將所有數據資料傳送至管制中心，方便關注使用者的狀況。若發現異常情形，管制中心能透過視訊與隔離者對話，瞭解詳細情況再做進一步檢查。

台灣智慧醫養產業發展協會理事長、捷格科技董事長左典修表示，因應後疫情時代，智慧防疫系統能大幅降低醫護人員與被照顧者交叉感染的風險，並減少防護裝備的消耗量，讓遠距照護結合非接觸式醫療服務能產生突破性的創新；該協會會員威強電研發的阿福寶機器人，設計感與高品質也是受到肯定，當作系統用戶端設備也深受元氣看護人員的喜愛。

台灣智慧醫養產業發展協會理事長、捷格科技董事長左典修。圖／捷格科技提供

捷格科技研發的防疫系統，可強化防疫工作，未來還能運用在長照機構一般的照護日常以及居家照護。該系統能針對不同疾病的長輩，輕鬆搜集相關數據，方便照護人員記錄與檢測，若發生突發情況，照護人員還能藉由通報機制，對相關人員進行通知。此外，透過系統播放衛生教育的影片，還能提高銀髮族的日常衛生意識，降低染病風險。