精誠攜手台灣高鐵打造點數兌換平台

台灣資訊服務業龍頭精誠資訊（TSE：6214）與台灣高鐵公司共同推出高鐵會員TGo「點數 365」兌換平台，整合精誠喜客券票券中心超過60個品牌，365個以上商品，涵蓋旅宿、餐廳、停車場、租車行、伴手禮、飲品及便利商店，以及高鐵車站優質店家，提供消費者以高鐵會員TGo點數進行線上兌換。未來更可望進一步擴大合作範圍，並與其他點數平台進行流通交換，打造「跨域跨業點數生態圈」，活化點數運用，提升民眾搭乘高鐵的附加價值、強化消費者黏著度與滿意度，實現高鐵成為美好生活平台之角色。

精誠資訊流通暨支付事業部副總經理班鐵翊表示，高鐵會員TGo「點數365」兌換平台，是高鐵以民眾消費行為為中心考慮的數位應用，導入軟體與科技，因應消費者需求所帶來的重大改變。高鐵會員TGo「點數365」兌換平台由精誠負責開發、建置與營運，除原本高鐵車票或是高鐵假期商品的兌換外，也納入全國主要連鎖品牌與高鐵車站知名店家商品，提供高鐵會員更多元的品項選擇，可以依據自身需求活用點數。

「對於合作店家而言，等於開拓線上的第二通路，完善O2O線上線下消費行為。整個系統由精誠以高規格資安提供維運服務，包含POS核銷、API網頁核銷、 刷卡機核銷等多元核銷模式，搭配7X12X365的客服服務，以安全又便利的結帳方式與商品兌換的豐富性，提供更有感的顧客服務。」精誠資訊流通暨支付事業部副總經理班鐵翊說明。

台灣高鐵公司表示，「高鐵是台灣西部走廊重要的交通運輸工具，累計運客量已經突破6億人次，旅客累積的點數超過8億點。以往會員點數的兌換多以高鐵車票或高鐵假期折扣為主。今年，高鐵進一步拓展點數兌換場域與商品範圍，與精誠合作創造跨業合作場景，打造高鐵會員經濟生態圈，未來計畫發展更多點數兌換場景，讓民眾可以善加利用點數，同時也為高鐵合作企業帶動另一波消費商機。」

近年「點數經濟」發威，經營會員帶動忠誠服務體驗升級，成為服務業強連結客戶的最佳工具。台灣高鐵與精誠策略合作於7月29日推出高鐵會員TGo「點數 365」兌換平台，由精誠主導負責網站設計建置與運營、系統維運、行銷推廣與365天客服等完整一條龍專業服務合作，持續累積的平台大數據也將有助於會員行銷策略推動。

迎接會員經濟時代來臨，用點數養出超級粉絲，是品牌放大行銷能量的最佳武器。精誠深耕智慧服務領域多年，近年來積極整合生態圈資源，至今已成功服務多家服務業領導業者，涵蓋國際最大咖啡連鎖品牌、全球最大速食業者、最大倉儲量販業者等，推出全通路（Omni-Channel）智慧服務，包含 「O2O電子禮券導客服務」、「行動會員/儲值卡多元支付」與「儲值卡經營熟客」等。