智趣王推「i聽聽」 鬼話連連發

農曆鬼月到，許多忌諱也紛紛出爐，不少民眾也會特別留意穿著與出入場所，甚至講起話來也會避免特定字眼。但如果你是屬於百無禁忌的族群，甚至最喜歡在這個時刻來點「鬼話連篇」應應景。

中華電信子公司智趣王數位科技公司的「i聽聽」有聲內容平台，推出鬼月強打Podcast-鬼王陳為民《鬼影追追追》節目，以最毛骨悚然的聲線講鬼故事，如知名的〈軍中鬼話〉系列，講得聽眾對恐懼成癮，欲罷不能，可說是最「嚇趴」的聽覺饗宴。

中華電信子公司智趣王數位科技公司的「i聽聽」是臺灣第一綜合性有聲內容平台，內含超過30,000首跨領域、跨產業的數位有聲內容，提供民眾隨選隨聽，天天更新不間斷。聽「i聽聽」海量內容，不怕節目太多不好挑，編輯每月精選最潮流、最應景的內容製作主題包，民眾只要打開APP，就有豐富多元的Podcast與有聲書、即時與國內外新聞等有聲內容，讓大家可以簡單選、隨時聽。

今適逢鬼月時節，「i聽聽」編輯群以最令人”聞聲喪膽”「鬼月系列」作為主題，如果你是不喜歡重口味，性子比較膽小但又喜歡奇幻玄怪題材的民眾，也可以在主題單元中開啟金鐘獎最佳男配角蘇達精彩演繹的《妖怪臺灣地圖》，或是開啟《中國妖怪故事》系列選聽，值得膽小又富好奇心的你放心品聆。

聽完鬼月主題，恐懼的心情無法平復？「i聽聽」不關掉！直接打開宗教命理類別有海量的佛道教音樂曲目，不妨跟隨《新韻傳音》念誦一段心經，心中恐懼自然化解。西方宗教相關內容亦有《主日學詩歌專輯》與聖經故事等豐富曲目，讓有信仰的聽眾能夠藉由「i聽聽」，讓心中的皈依透過有聲內容更加融入於日常生活中。

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