中秋別錯過冰涼「茶啤酒」 引領後疫情時代新風潮

2020年受到新冠病毒衝擊，全球籠罩疫情陰霾，前半年大多數民眾足不出戶，好在後半年疫情逐漸趨緩，加上政府陸續推出振興方案，國人才漸漸走出家門。而一年一度中秋節即將到來，您想好4天連假怎麼度過呢？不二堂茶品牌以及掌門精釀啤酒首先在8月28日舉辦中秋暖身活動—時尚茶酒趴，地點就在微風松高4樓平台，現場精心佈置露營場景，讓您擁有置身戶外踏青的感覺，由於地點接近台灣地標101大樓，可以賞美景並小酌茶啤酒，讓一週工作的疲勞在週五夜晚好好放鬆。

說到中秋節，賞月、吃月餅以及烤肉絕對是必備行程，但您可知道「中秋烤肉」是誰掀起的風潮？相信您一定聽過「一家烤肉萬家香」這句耳熟能詳的廣告台詞，讓人立刻聯想到中秋烤肉配上烤肉醬才過癮。因此2020年中秋節，不二堂茶品牌與掌門精釀啤酒再次雙品牌跨界合作，運用各自品牌強項攜手推出「茶啤酒」。

2020年中秋節，不二堂茶品牌與掌門精釀啤酒再次雙品牌跨界合作推出「茶啤酒」。圖/業者提供

以精品茶啤酒為行業標準，由掌門資深釀酒師楊琇卉在基底啤酒上，選擇以麥芽風味為主調性的啤酒，裡頭帶有麵包、餅乾風味，而草本調性的酒花，不但對茶香有加分，在尾韻部分也提供了些許茶感。搭配不二堂4種台灣茶口味，分別是「金萱烏龍茶」、「東方美人茶」、「日月潭紅茶」及「鐵觀音烏龍茶」，雙方研發的過程經過多次調整，忠實呈現茶的特色與風味，最終在茶與酒之間找出最佳的平衡配比，由二氣化碳將茶葉的香氣帶出，使整隻酒提升到另一個層次。整體表現出前段入口香氣滿滿，後段尾韻回甘明顯。

在家享受台灣的茶風土與山頭之氣 用心感受茶酒儀式

不二堂與掌門精釀去年曾開發出兩隻茶啤酒，獲得極高度好評，今年讓您一次擁有四款不同風味的茶啤酒，除了過去的日月潭紅茶及鐵觀音烏龍茶，今年再推出「金萱烏龍茶」及「東方美人茶」兩支新品，打造出四款獨具特色的酒品，並設計出專屬圖騰，將4種茶元素化為圖像，展現律動感與層次感，就如同氣味茶分子在舌尖跳躍，搭配高彩度的色彩運用，感受受茶啤酒所帶來的質感及生活品味。

另外，茶啤酒禮盒中還搭配精心設計的啤酒杯，兼具品茗與品酒文化，杯子上半部是傳統茶杯的造型，下半部是啤酒常用的鬱金香杯型，整體具有喝茶的優雅的儀式感，也享受暢飲啤酒的痛快，啤酒的香氣也會相對集中，展現茶酒器具的專業。透過這次活動正式將茶啤酒融入中秋文化當中，成為新時代國人不可或缺的記憶之一，也能成為送禮新選擇。

(禁止酒駕/未滿18歲請勿飲酒)