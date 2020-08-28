桃市關心綠能及電動車產業發展

鄭市長率市府團隊參訪台鈴工業

桃園市長鄭文燦率領市府團隊於今（28）日前往平鎮視察suzuki機車大廠台鈴工業股份有限公司，由臺隆工業公司黃教漳董事長及台鈴工業公司黃教信董事長接待及說明相關投資概況。

鄭文燦市長參觀台玲工業生產線。

臺隆工業及旗下事業台鈴工業均有4、50年深厚的造車經驗，為台灣機車業界帶來先進技術，展現出高度競爭力，也致力於節能減碳與「油電併行」的施政方針，去年開始投入智慧電動機車事業，以充電與換電雙軌並行的策略，進行產品開發，與同樣是桃園的電動車大廠GOGORO合作開發全新電動車品牌 eReady。桃市府為解決大量老舊機動車輛及其所產生之空氣污染，提升空氣品質，積極配合行政院環境保護署「機車汰舊換新補助辦法」政策執行，以獎補助方式鼓勵本市市民汰換老舊機車並使用電動二輪車或七期燃油機車，目前桃園機車汰舊換新補助已申請約1萬4000名、新購電動二輪車補助已申請約3千名，成效顯著!

此外，為協助企業產業用地之需求，桃園市政府建立「產業投資標的媒合平臺」提供符合企業需求之產業用地、持續開發規劃9個產業園區、推動擴大「工業區更新立體化發展方案」適用範圍，加速工業區的更新與立體化發展，透過市府投資服務中心單一服務窗口，積極提供投資桃園企業各項協助，包括企業用地取得、證照取得、人才招募等，都有專人、單一窗口予以輔導協助，以創造更多產值與就業機會，並打造桃園成為國際首選的友善投資城市！