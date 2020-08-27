和億攜手伊甸基金會中秋送暖 目標募款百萬　守護遲緩兒健康成長

秉持取之社會、回饋社會的理念，不受疫情影響，和億生活集團持續投入公益，今年仍舊由旗下米其林兩大品牌-添好運、了凡油雞，與伊甸社會福利基金會一同舉辦「和億分享愛．守護遲緩兒健康成長」公益活動，希望能在中秋佳節人團圓之際也能號召民眾一起來分享愛。

「和億生活集團」中秋禮盒每售出一組提撥20元給伊甸基金會支援守護遲緩兒。圖／和億生活集團提供

這次「和億分享愛．守護遲緩兒健康成長」計畫自8月26日起實施至10月1日，無論是實體購買或網購，每購買中秋禮盒一組就提撥20元給伊甸基金會，做為支援守護遲緩兒之用，目標希望賣出25,000組達到50萬元；另配合伊甸線上捐款專案（https://reurl.cc/odLxyg），實施至11月26日止，目標捐款金額50萬元，總募款朝目標百萬努力。

自2017 年添好運於台灣獨家限定推出「港式奶皇月餅禮盒」，頗受好評，每年都推出限量「港式奶皇月餅」。全球僅台灣獨賣，推出總造成海內外旅客瘋搶，今年更增加多種組合，經典「港式奶皇月餅」優惠價588元，另有「港式奶皇月餅」＋「頂級XO醬」的禮盒組，優惠價888元，另有「頂級XO醬禮盒」優惠價388元，同時還推出好運帶著走的「添好運一口蛋撻」，優惠價300元，以及熱門的酥皮焗叉燒包，優惠價268元，提供顧客多重選擇。同時，今年因疫情帶動冷凍品成長，添好運及了凡都推出冷凍組均廣受歡迎，上市一個月熱賣1萬組。今年中秋團聚，除了吃月餅，「添好運冷凍中秋港點組」、「了凡冷凍燒滷味」也是送禮自用好選擇。可洽詢集團官網：www.hoyii.com.tw。