歐米茄為拯救海洋做出貢獻的潛水腕錶

歐米茄實現守護地球的承諾，成為致力保護海洋的非營利研究基金會Nekton的榮譽盟友。該基金會的重要工作已經展開。在2019年開始的「首次下潛」（First Descent）計畫包含一系列探索與保育印度洋的任務，該計畫將於明年繼續進行，而歐米茄將扮演重要的支援角色。每次任務都結合先進的技術與啟發人心的公共參與。歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann極力讚揚這種取向，而且他認為Nekton與他領導的公司有著明顯的共同點。「Nekton的朋友們致力守護海洋，目標是讓全球海洋在2030年前有30%受到保護。作為一家長久以來不斷挑戰可能性極限的開創性品牌，我們衷心敬佩這個大膽、自信的願景，而且我們非常期待幫助實現這個目標。」

歐米茄的大師天文台認證Nekton版本腕錶是支持一項偉大事業的實質支持。圖／歐米茄提供

歐米茄的潛水300米腕錶是最適合代表雙方合作的錶款。這款著名的海馬系列腕錶在歐米茄的海洋故事扮演著重要角色，欽佩這項傳承的Nekton團隊還為了紀念彼得‧布雷克爵士擔任船長的那艘船，將他們的研究潛水艇取名為「海馬2號」（Seamaster 2）。傳奇環球帆船好手布雷克爵士致力推廣海洋保育，並且是歐米茄的好友。

Nekton版本腕錶配備雷射燒蝕啞光波浪紋路浮雕黑色陶瓷「二氧化鋯」錶盤，以及搭載雷射燒蝕潛水刻度浮雕的5級鈦金屬單向旋轉錶圈。為了向這個努力不懈的基金會致敬，此錶的定向底蓋搭載Nekton潛水艇浮雕徽章，並鐫刻「NAIADLOCK」、「DIVER 300M」與防水深度字樣。

驅動Nekton版本腕錶的大師天文台8806機芯具備獨特奢華裝飾，包括阿拉伯式花紋日內瓦波紋以及鍍銠自動盤及橋板。獲得METAS認證的這款機芯擁有高達15,000高斯的防磁性能。 此錶備有兩種款式：採用搭配黑色陶瓷錶盤的整合式黑色橡膠錶帶與拋光磨砂錶扣，以及使用不鏽鋼錶鏈，賦予此款潛水腕錶更適合正裝打扮的外型。

