搶攻情人節浪漫商機　亞羅鋼飾X采銀銀飾推出《七夕閃爍成雙成對》飾品　

為因應後疫情時代，盛大迎接中國情人節，搶攻年輕情侶消費目光，各家飾品業者紛紛摩拳擦掌瞄準這波浪漫商機，推出不同風格的情人節商品，亞羅鋼飾X采銀銀飾推出《七夕閃爍成雙成對》對戒、對鍊、對手環系列各7款飾品，協助全台灣飾品實體、網路電商店家作推廣，受到熱烈歡迎。

亞羅鋼飾X采銀銀飾表示，響應政府三倍券商機，除了在款式外型設計上發揮巧思，業者同時也於8月底前祭出「成雙成對刻劃專屬愛戀」，滿千享7％增值魔法《飾愛金》免費送，買越多回饋越多，期望讓業績再創高峰。

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亞羅鋼飾 X 采銀銀飾飾品的批發電商平台，受到歡迎。圖／亞羅鋼飾X采銀銀飾提供

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