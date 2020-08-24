台南嬰兒與孕媽咪用品展9/3-6南紡世貿 眾多好康預約中

2020年度台南唯一婦幼大展「台南嬰兒與孕媽咪用品展」，將於9月3日(周四)至6日(周日)，每天上午10點到下午6點，在「南紡世貿展覽中心」隆重登場，孕媽咪預約看展送尿布、各種寶寶活動、免費索票等好康線上預約中，名額有限，動作要快！

該展由承興國際展覽主辦，因疫情延至下半年舉行。主辦單位表示，這次讓大台南地區的爸比媽咪們久等了，各項精彩活動加碼展開，月子餐、彌月試吃、寶寶爬行、古禮抓周、線上免費索票…等，官網預約中，額滿則提前結束。

「一人索票，兩人同行」，即日起，至9/1中午12點截止，開放線上免費索票，每人限預約索取乙次；孕媽咪線上預約參觀，可現場領取尿布一份，至9/2中午12點截止，限孕媽咪本人預約領取，額滿提前結束。

該展參觀門票100元，孕媽咪持媽媽手冊者，可攜伴一人免費入場。另12歲以下兒童(需成人陪同)、65歲以上長者出示證件、持殘障手冊皆可免費入場。

為小寶貝留下珍貴的活動紀錄，「大小寶寶爬行賽」(限2019/9-2020/2出生)、「古禮抓周」(限2019/6-9月出生)、「寶貝搬搬樂」(限2018/9-2019/8出生)等活動，只要報名成功，報到當天可領取參加獎一份，且全家免費進場優待。

每位兒童參加古禮抓周，可獲得活動證書，參加「爬行賽、寶貝搬搬樂」優勝者有獎狀外，每位兒童還可參加抽抽樂，文具玩具人人有獎。還有「台南賽車氣墊樂園」每日開放500名兒童免費玩(限2008/9-2017/9出生)，須提前上網預約。

婦嬰用品、中大型兒童用具、童裝、童鞋等祭出年度折扣，持三倍振興券全館都適用，現場購物滿599元+1元公益，抽手推車、汽車兒童安全座椅、嬰兒床等大獎現場送。

幫孕媽咪們進補一下，月子餐、滴雞精、彌月蛋糕等，大多數品牌只要憑媽媽手冊，就可免費試吃。承興婦幼展洽詢電話(02)5576-9088，臉書請搜尋「孕媽咪寶貝好康讚」，活動詳情和報名請至https://cheng-sing.com/event/babymom-tnn。