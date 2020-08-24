台東熱氣球光雕音樂會開唱　琉園攜手縣府做公益

台東縣政府舉辦的台東森林公園光雕音樂會8月22日傍晚登場開唱，tittot琉園的台灣印象新品【旗開豐年】與【圓夢風光】也在黑夜中閃閃發光。琉園協理林育任致詞時表示，【旗開豐年】是描寫台東的作品，琉園藉由這件作品回饋台東偏鄉的弱勢孩子，將上市前三個月的銷售，捐出10％給新希望基金會「東光計畫」。

為感謝台東縣府以及饒慶鈴縣長的大力支持，琉園當場贈送一件【旗開豐年】給縣府收藏，也再捐贈【圓夢風光】作品給台東縣府擇期義賣，義賣所得同樣會捐給新希望基金會「東光計畫」。

【圓夢風光】(2012年天燈) 48,800元。圖／業者提供

配合熱氣球嘉年華10周年的熱潮，琉園台東印象新作【旗開豐年】也在全台上市。這件描寫台東地景、人文與觀光的作品，直白的鋪陳出台東的風光與熱情。有感於新希望基金會十多年來，持續協助台東偏鄉部落孩子圓夢，琉園也希望能盡棉薄之力，以作品結合公益，喚起大眾對偏鄉孩童的關注。

這次的公益活動，也在台東縣政府交通觀光管理處的協助下，透過臉書等社群平台進行廣泛的宣傳。從8月22日開始，除了在琉園全台22家門市可以欣賞到台灣印象系列，在台東桂田喜來登酒店也同步展出一個月，前往台東觀光旅遊的朋友，也能在台東桂田酒店觀賞。

tittot琉園來自台灣，對台灣充滿熱情，琉璃品牌tittot從2006年開始，用琉璃工藝細細描繪在地風貌，每年設計一款代表台灣的琉璃創作，將台灣精神透過琉璃藝術展現。2020年的台灣印象新作【旗開豐年】以台東知名的日出與太平洋景色，結合成功旗魚、景點—三仙台、熱氣球旅遊與原住民圖騰為背景，營造出活潑悠閒的台東印象。

即日起至9月14日，典藏【旗開豐年】贈價值1,250元壓克力一個。圖／業者提供

tittot琉園2006年開始的台灣印象，從野柳的女王頭、鬼斧神工的太魯閣峽谷、阿里山、日月潭，到南端的蘭嶼拼板舟。每件作品都細膩的將台灣特有的蝴蝶、蘭花、神木、梅花鹿、飛魚等動植物帶入，風景不再只是風景，是台灣人熱愛土地、熱愛自然的心。

10多年來，新希望基金會在台東建立起28個基地，為東部部落7個族群的小學到高中近2200位學生建立就學就養系統，幫助近500 位國中小學生、高中生學費、交通費、購鞋補助，並由陪讀班據點供應晚餐與輔導課業陪讀，在暑假期間為青少年舉辦一場生命突破與職涯參訪的「東光夢想之旅」，讓孩子們發掘自己的夢想，打開視野，探索未來。