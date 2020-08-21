Chandon香桐2020夏季限量瓶引領恣意遨遊海灘夏日風情享受沁涼輕奢小旅行

每當夏天來臨，最令人期待的就是Chandon 香桐酒廠推出的夏季限量瓶。今年，香桐酒廠與澳洲泳裝品牌Seafolly 再度聯手，並邀請澳洲當代女性塗鴉藝術家Gemma O’Brien加入，攜手推出絕美海灘風情的「香桐2020夏季限量瓶汽泡酒」。優雅的藍白相間設計圖騰，展現了澳洲六大著名海灘，以熱帶水果與當季花卉巧妙密藏其中，並保留各大海灘的經典特色，讓每個細小設計都是精緻藝術之作，更具高度收藏價值。除了精美瓶身值得收藏外，此酒款即是經典的Chandon Brut，以傳統香檳瓶內發酵釀造技術，打造出優雅迷人且口感細緻的頂級汽泡酒，完全激起想要在海島度假的愜意心情，一同徜徉在藍天大海，感受這六大海灘的特色。

台灣酩悅軒尼詩公司表示，澳洲香桐Chandon汽泡酒為Moët & Chandon酩悅香檳集團於澳洲設立的子廠，傳承酩悅香檳超過 270年的釀造技術，採用傳統釀造方式於瓶內進行發酵，因此坐擁如香檳般的細緻優雅汽泡，進而成為全球知名的頂級汽泡酒品牌。其經典的Chandon Brut採用夏多內白葡萄 Chardonnay 和黑皮諾紅葡萄 Pinot Noir 混釀而成，此酒款展現優雅迷人且豐富層次的水果香氣、更帶有牛軋糖與烘烤核果的醇厚風味，堪稱為最完美的開胃酒，精細綿密的汽泡感，最適合搭配夏天清爽的海鮮料理、生蠔或燒烤料理一同享用。

香桐2020夏季限量瓶汽泡酒750ml 建議售價NT$ 990。圖／業者提供

今夏，香桐酒廠與澳洲最潮泳裝品牌Seafolly 再度聯手推出海灘夏日風情限量商品，澳洲知名塗鴉藝術家Gemma O’Brien以她最愛的雪梨海灘為設計靈感，細膩靈巧地將熱帶水果與當季花卉圖騰，採用她最著名的Gemma塗鴉字體藝術，不著痕跡地將她最喜歡的六大澳洲人氣海灘融入設計，如Camp Cove（坎普灣）、Bondi（邦迪海灘）、Shark Beach（鯊魚海灘）、Milk Beach (牛奶海灘)、Bronte Beach (布倫特海灘)、Gorden’s Bay（戈登灣）於整體藍白瓶身設計，別出心裁地以各大海灘經典地標做出區別，如同藝術品般充滿活力的香桐夏季限量瓶，搖身成為今夏必備的 IT 汽泡酒，只要喝上一杯即能感受汽泡絲滑柔順且活力奔放的細緻口感，讓人彷彿置身於風情濃厚的澳洲海灘，微醺恣意享受舒適的搖曳感。

香桐2020夏季限量瓶汽泡酒於全省指定葡萄酒、菸酒專賣店與指定銷售點販售，只要單次購買兩支此商品，即可獲得品牌「夏季編織袋」乙個，數量有限送完為止。圖／業者提供

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