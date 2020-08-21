SCANIA永續領先 逆勢推動全台第600輛六期環保車上路

即使五期環保展延兩年， Scania仍逆勢推動六期環保車種。今日，Scania Taiwan將全台第600輛六期環保Scania，交予佑昌物流有限公司。這輛G500冷凍卡車由邰利公司負責打造。除此之外，Scania首輛全長12米的展示冷凍卡車，也由邰利精心打造，多載兩個棧板，提升運輸效率及節能減碳。同時藉由第三軸轉向來減少迴轉半徑。

Scania在全球重型商用車品牌擁有難以撼動的崇高地位，2018年底在台推出的「新世代SCANIA 」更是品牌自創立逾125年來，斥資超過800億台幣、累積10年所打造出史上最大研發成果。研發期間測試總里程高達1,250萬公里，相當於環繞地球300圈，此一成果代表「新世代SCANIA」將貫徹優良品牌精神，憑藉著卓越的性能與油耗表現，加上無微不至的專業售後服務，讓車主得以無後顧之憂，全心投入於日常業務，發表後累計上路車輛早已突破千輛。



為提升冷鏈物流的運輸效率，Scania Taiwan推出全台首輛全長12米的P410B6x2*4卡車底盤。圖／業者提供

台灣第一導入歐盟六期環保引擎重車品牌 燃油效率提升5%

因應「永續運輸」面臨的環保議題與節能挑戰，「新世代SCANIA」搭載第四代歐盟六期環保引擎與SCR系統，除了延續Scania低轉速、高扭力輸出的優良血統，造就出令人驚嘆的動能輸出外，在油耗表現方面，全新的六期環保引擎更是表現非凡！經歐洲實車油耗測試並對比五期引擎，燃油效率提升高達5%，讓「新世代SCANIA」不論在環保層面或者是燃油成本上，都能登峰造極成為商用車表率。

雖然政府體恤運輸業者的經營不易，同意五期環保展延兩年，Scania仍逆勢大力推動售價更高的六期環保車種。在相同的操作狀態下，一輛五期環保的廢氣排放約略等於8輛六期環保車種。運輸業者中仍不乏有志之士，即使價位更高，仍堅持做對的事，為台灣的環保做出實質的努力。

第600輛 Euro 6 Scania上路

除了在2018年Scania率先取得六期環保合格證之外，Scania Taiwan總經理柏明希Michaela Boye於今天將全台灣第600輛六期環保Scania，交予佑昌物流有限公司營運長廖書暘先生，負責蔬果運輸。這輛擁有500匹馬力六期環保引擎的26噸G500B6x2三軸冷凍卡車，配備頂級駕駛艙及多項安全配備，堪稱台灣車界頂級，由邰利公司依歐洲工法專業打造。在競爭對手剛剛推出六期環保車種之際，Scania在六期環保車輛上遙遙領先，Scania與客戶默默的攜手共進，以實際行動愛地球做環保。

多載2板 靈巧迴轉

為提升冷鏈物流的運輸效率，Scania Taiwan推出全台首輛全長12米的P410B6x2*4卡車底盤，配備CP17駕駛艙，可安裝超大型頂置式冷凍機，如冷王Thermo King T-1200R 50冷凍機，溫控效果出眾，並能做雙溫層運用。貨箱內部總長達9.125米，可以輕鬆多載2板，達到16板，大幅提升運輸效率及運輸業者的營業收入。導入大型更有運輸效率車種，降低總車輛數，也是節能減碳並且提升行車安全性的良方。

同時配備第三軸轉向以降低迴轉半徑，讓全長多1米的車迴轉半徑與傳統11米車相仿，不會增加操作迴轉空間上的困擾。首輛展示用車也與邰利合作，採用Scania原廠BWA工法架裝車體，提升操控性能及耐用性。大型側裙除了美觀外，可以降低風阻，也是實用又安全的防捲入裝置。





貨箱內部總長達9.125米，可以輕鬆多載2板，達到16板，大幅提升運輸效率及運輸業者的營業收入。圖／業者提供

人性化智慧駕駛艙 創新科技介面

為精進車輛行駛時的空氣力學設計，Scania駕駛艙透過實車風洞實驗室反覆測試，極致流線造型擁有低風阻、風切聲小與省油的多重效益。打造以人為中心的設計概念徹底實踐於Scania的駕駛艙，創造出饒富人性化的舒適操作介面。駕駛位置前移6.5公分，提升駕駛與乘客的行車視野，而全新設計的鍍鉻飾條精緻方向盤，能上下8公分與前後32-52度斜角間無段調整，讓駕駛容易依據不同身型調整出合適的駕姿，此外，燈光開關、後視鏡調整加熱開關皆整合於車門上，讓駕駛的身體移動幅度降到最小，一切都在掌握之中。

在駕駛資訊呈現上，重新設計並降低高度的豪華儀錶板，擁有更好的視野，整體性與功能性，便於駕駛判讀，配備7吋多功能螢幕，以直覺簡潔的設計概念呈現主功能表架構，更可以繁體中文即時監控車輛資訊。車內的7 吋多媒體觸控系統配備3個USB連接埠以及多種音訊源，加上最新的Apple CarPlay系統，打造新世代智慧行動駕駛艙。

最高等級安全配備 全面守護駕駛與用路人安全

為減輕駕駛操控重型車輛的壓力，並確保行車安全，P410B6x2*4搭載最高等級安全配備；主剎車系統為雙迴路EBS電子式剎車，包含ABS防鎖死剎車系統、TC循跡防滑控制系統。輔助剎車包含Scania Retarder油壓減速器、引擎排氣剎車、尾車剎車等。而在主動安全輔助套件部分更搭載AEB自動輔助緊急剎車、LDW車道偏離警告、ESP電子車身動態穩定系統、AiCC自動巡航控制系統。

其中，面對長下坡路段，對剎車性能的要求更為嚴格，不僅可透過Scania Opticruise手動降檔提供引擎牽引力外，搭配重量僅25公斤Scania Retarder油壓減速器更可提供最大達3500Nm的制動力，強大的制動力可減少剎車使用次數，免除剎車過熱失效的危險，同時延長剎車系統的使用壽命。此外，整合Scania Retarder油壓減速器還具有下坡定速功能，並與Scania Opticruise智慧型排檔系統的撥桿整合為一，使用上極為便利，在駕駛過程中充分運用Scania Retarder這項安全利器，更可以帶來絕佳的油耗表現，同時輪胎的使用里程也得以延長，在經濟表現上更是大大加分。