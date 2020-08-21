百年餅店「舊振南」中秋月圓享優惠

眾所期待，2020舊振南中秋禮盒預購優惠正式開跑，並搭配振興券加碼優惠；今年以「雙悅好月」為主題，禮盒中呈現滿滿中秋意象，預購優惠倒數中。

該餅店表示，2020舊振南中秋禮盒以雙悅好月為主題，引用月兔與跳色桂枝等中秋意象、童趣活潑中帶精緻質感，為今年中秋佳節帶來朝氣活力；此外舊振南持續推出禮盒客製化服務，客製化腰封、印章等，並推出多款新品可供選擇，如經典人氣綠豆椪，特別推出奢華版松露&可可口味，另往年熱賣的「花好月圓禮盒」、「映月禮盒」，今年訂單銷量依舊亮眼。

舊振南今年推出創新奢華版綠豆椪，分別有「奢華松露」、「頂級法芙娜可可」口味。「奢華松露綠豆椪」嚴選頂級松露油與松露鹽，與香菇拌炒後揉入精製綠豆沙餡中，蕈菇的鹹香搭配綠豆的清香，融合成獨特的韻味；「頂級可可綠豆椪」則嚴選殿堂級法芙娜莊園可可，淡雅清香的綠豆沙內餡包裹著醇郁花果香可可，品嚐苦甜的優雅美味。搭配精緻木盒設計，送禮品味又大方。

另外，廣受好評的花好月圓禮盒(圖2)，組合了舊振南超人氣商品，包含廣式月餅、經典鳳梨酥、鎮店綠豆椪，豐富組合，成為了企業客戶最青睞的禮盒排行榜第一，送禮澎拜大方。

舊振南花好月圓禮盒廣受好評。圖/舊振南提供

此外映月禮盒，以精緻的木盒設計，搭配質感燙金腰封，裝載舊振南鎮店招牌台式月餅綠豆椪與中秋限定蛋黃酥，或經典廣式月餅款式，另搭配舊振南精選玫瑰蜜香紅茶，為高端中秋質感賀禮首選。

舊振南映月禮盒，以精緻的木盒設計。圖/舊振南提供

舊振南中秋預購優惠資訊，即日起至9月10日前訂購；2020/09/24前全數提貨可享5,000-30,000元／9折；30,001元以上／88折，100,001元以上／85折。中秋禮盒電子型錄： https://bit.ly/2NIj59q