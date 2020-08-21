Bd冰點AI智慧變頻空調獲台灣金選獎

Bd冰點空調今夏最具亮點的「AI INVERTER」智慧變頻系列機種，在眾家品牌中脫穎而出，榮獲「MIT微笑產品金選」獎項，除代表「AI變頻」變頻系列優異品質、自主研製及設計能力，與高性價比獲得肯定，作為空調設備中唯一獲選的國產品牌，能與日系同時獲獎的頂級機種並駕齊驅，對以「台灣人的空調品牌」為職志的冰點公司而言，也是創立以來重要的里程碑。

經濟部工業局自2014年起開辦「MIT微笑產品台灣金選」活動，從微笑產品中遴選出質量俱佳且萬中選一的商品，是消費者在選擇產品時的重要指標。冰點空調表示，這次「AI INVERTER」系列機種能獲選，乃是對公司自主研發、設計、生產能力的肯定。「AI INVERTER」AI智能變頻獨家專利技術，所具備「變頻控制穩定性」，就好比一位工程師長駐。面對外在環境變化，AI變頻系統主動偵測、學習，動態修正軟體訊號，全方位即時管理空調運作，並透過自我診斷、智慧連結和即時回報方式，進而達到高效能、降噪，堪稱智能變頻空調領域的劃時代專利技術。

在室內機的外觀上，以優雅、簡潔俐落的白色為主，視覺柔和，還可視需要選配專利設計「內置排水器」，排水揚程可達一公尺，且安靜無聲，打造簡潔美觀、高品質的居家環境。

在機體自體保護方面，Bd冰點系列機種採用R410A環保不可燃冷媒，不但安全、不破壞臭氧層，且製冷（暖）效率更高；室外機除了通過強風注水測試，增加防潑水能力，並改良馬達驅動器，大幅降低風扇馬達故障機率。在基板及電子零件防護上，採用軍規等級三防漆做正反面塗佈，除了可防水、防蟲、防靜電，壽命更為一般塗佈漆5～10倍；基板主要零件都採用日系知名品牌、銅箔線加粗，提高基板穩定性及壽命，電控盒機構通過燃燒試驗，能有效隔絕熱源、防止或延長明火蔓延，大幅提高安全性。

至於買冷氣最重要、也是消費者最關心的產品售後服務，AI系列變頻機種全機台灣製造，零組件自製率高且持續生產中，冷氣用上10年、15年，也不會缺零件缺料，變成冷氣孤兒。此外，原廠也提供全機3年、基板7年、壓縮機10年保固服務。2020年12月31日前購買冰點空調產品，並上官網登錄填寫資料，變頻全系列空調（安裝於家用場所）升級至7年；定╱變頻小冷機型(17kW以下)及商用場所全機型升級至2年。服務經銷據點遍佈全國各縣市，定期通過電話回訪、滿意度調查，及教育訓練課程，服務人員的專業度及服務品質值得信賴。

響應政府環保政策，現購買Bd冰點變頻冷暖氣機、除濕機，搭配節能家電補助方案，最高可退貨物稅500～2000元，請上冰點官網：https://www.bingdian.com.tw/ ，或全台各地經銷商、網路購物平臺參觀選購。