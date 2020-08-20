太極風冷暖兩用扇 四季都舒適

Lasko在今年秋季即將推出一款結合風扇和電暖器的冷暖兩用扇「太極風」，體型纖細不佔空間，適合各種居住環境，每到換季的時候，只要點點按鈕就能輕鬆享受舒適氣溫。

Lasko亞太區總代理樂司科國際表示，Lasko太極風是風扇和電暖器的神奇結合，風扇部分有四段風速可以選擇，最大可達到6.8 m/s，最低風速則是1.4m/s，分貝值在40db~60db之間，彷彿與親友聊天般的優雅聲量，電暖器部分，當開啟太極風智慧恆溫功能，只要室內溫度高於設置溫度時，便自動停止送風，等到室內溫度降至設定值，便啟動低加熱模式送風，倘若室溫繼續下降低於設定值3度，即自動切換至高加熱模式送風，省電又暖心，啟用HF模式時，會使風扇和暖氣同時運轉，風扇會以低風速輔助暖氣增加室內循環，定時功能有1到8小時可以設定，配合使用計畫，一同節約用電，守護我們的地球。

樂司科國際指出，Lasko太極風有四重安全機制，第一重，防止過熱保護開關，偵測到機體異常過熱就會自動斷電，直到回溫就重新啟動，第二重，全機ABS阻燃材質，機身安全不燙身，第三重，傾到超過45度便即刻斷電，第四重，底座裝有負重塊不易傾倒，另外產品有通過嚴格的CNS高等檢驗認證，讓您用的開心，吹的放心，日子過的溫馨。 臺灣天氣變化頻繁，每年氣候冷暖交替變換，一切生活用品大多都要配合季節換季，擁有Lasko太極風就不用替換，天氣熱就開啟風扇功能，天氣冷就使用暖氣功能，全季節都可使用。官網：http://www.laskoproducts.com.tw/fans。