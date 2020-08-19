鹿港小鎮拚翻轉 掀起陸柒零年代飲品風潮

暑假旅遊旺季，先前疫情盛行期間冷淡的旅遊活動一瞬間轉換為「報復性旅遊」，不但國5創下史上最長的塞車潮；許多離島熱門景點面對大量湧入的旅客也大嘆吃不消。

許多老街景點也希望把握這次的國旅熱潮商機，彰化縣鹿港鎮因當地具有最早奉祀湄洲島天上聖母開基聖母神尊的廟宇「 鹿港天后宮」及知名藝人一曲「鹿港小鎮」而聞名於世界各地；在此次國旅商機中也佔有舉足輕重的地位，繼藝人羅大佑父親節鹿港天后宮前開唱後，緊接著而來的王功漁火節，再度使彰化縣迎來超過34萬旅遊人次。

民眾對於傳統文化的追求在老街旅遊意象中昭然若揭，其中鹿港小鎮的「陸柒零年代飲品創始店」因茶品選用桂花作為基底茶研發製成，並且店中產品不乏六、七零年代常見的大冰奶與冰淇淋汽水等…傳統風味飲品，搭配現今最流行的視覺系造型，吸引大批旅客前往朝聖，店內懸掛兩顆巨型舞廳亮片球DiscoBall成為旅客關注焦點，現場人潮川流不息，店家表示目前假日單日銷售數量可達到約一千兩百杯，現場供不應求。

鹿港小鎮「陸柒零年代飲品創始店」 店內風格往如穿越時光隧道，成為打卡熱點。圖／業者提供

鹿港早期因港口通商在清代時期曾是台灣重點經濟貿易中心，由於鹿港對渡泉州府晉江縣之蚶江港，吸引大量晉江裔仕紳家族於此通商和定居，漢學文風鼎盛冠於全台。

目前當地仍留有許多古蹟景點，亦有相當多的青年學子返鄉共建文創產業，鹿港小鎮現今雖已不是經貿中心，但顯然已成功轉型為歷史文化的旅遊重鎮。