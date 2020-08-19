情人節禮物到底怎麼選

你還在煩惱要送哪些情人節禮物嗎？

情人節就要到了，你還在煩惱要送哪些情人節禮物嗎？根據調查女生也會因為男生送的禮物，來感受這個人用不用心，而有沒有好感為告白成功關鍵之一，市面上情人節的禮物百百種，情人節送禮的選擇太多，常讓眾多想告白跟送禮的男生們大傷腦筋。

其實女孩們的心意很好懂，送禮最受網友喜愛的正是「美少女戰士」週邊商品，這也是很多七年級跟八年級女孩們的童年回憶，近期出產很多動畫電影週邊商品的康文國際也推出受到許多女孩們喜歡的「美少女戰士」系列週邊商品，有充電器跟LED輕觸燈系列，讓收到的人整個少女心噴發，「美少女戰士」週邊商品都為「東映動畫企業有限公司正式授權生產」，現在更推出情人節的豪華獎品抽獎活動，一系列的週邊商品，讓人看了又要買。

康文國際推出的漫威系列充週邊商品做工精緻。圖/康文國際公司提供

康文國際推出的「美少女戰士」週邊商品，寶盒開啟還有心型按鈕為開關鍵，而情人節最近更有不少人下單收藏全套系列，「美少女戰士」系列週邊商品也被網友們推薦為最期待收到的情人節商品之一，這次情人節，送心愛的女孩們「美少女戰士」戰士系列週邊商品，你也可以當她的「安迪米歐王子」，情人節又可以大搞角色扮演，有創意又「新鮮，今年2020年的情人節，諧音也代表著「愛你愛你」，今年絕對是不少人告白脫單的一年。

而也有告白的男生也配合很多經典的告白「撩人語錄」，像是「你願意當我的月光公主嗎?」或是「我要讓你的心充滿愛的電力」，也讓女孩們收到會心一笑又害羞，另外康文國際也有深受男生歡迎的「漫威官方授權」週邊商品，收到心意喜歡的女生，也可以回送給心儀的另一半。

情人節送禮在商場上熱賣的有迪士尼、三麗鷗的耳機殼、三麗鷗手機殼及錶帶、漫威迷你喇叭、美少女戰士行動電源都大受歡迎，有著一系列年輕人喜歡的電影和動畫週邊商品的康文國際成立於2017年，總公司智達科技國際有限公司 i-Smart International Ltd. 設於香港，所有商品均是自家研發、設計、生產及進出口，擁有港澳台眾多客戶，生產過程嚴格控管，商品品質有目共睹，未來也打算和實體通路合作，像是咖啡廳、百貨商店等。有興趣的企業歡迎聯繫康文國際洽談合作 ，情人節禮物找康文國際，讓你告白送禮不怕踩到雷。

康文國際推出的三麗鷗週邊商品。圖/康文國際公司提供

而今年情人節康文國際也特別推出七夕情人節活動＊FB抽獎活動

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