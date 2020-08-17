一抺快樂似神仙 清潔兼顧保養　伴侶性事更親密

對於愛美的女性來說，從頭到腳的肌膚保養已成例行公事，而男性保養也在近年來成為一股風潮。以往多數女性只知道私密處的清潔，除了乾淨無異味外，並沒有做太多更進一步的「保養」，反而男性開始著重私密處保養。其實「小妹妹」的有感度及緊實度，以及「小弟弟」的清潔抗菌及芳香都攸關床事過程是否愉悅，也可以提升伴侶間的親密度。活躍於電視劇的王宇婕將化身為私密女王，並大力分享每日只要3步驟即可讓小妹妹及小弟弟緊實回春又芳香的秘訣！

私密處清潔要很注意，許多人會過度清潔而造成不適感，其實，女性私密處的酸鹼值大約落在PH3.5~4.5之間，因此清潔品的酸鹼值也應挑選PH4.5~5.5之間的數值，才能確實達到私密處的溫和清潔。而私密處保養有成的王宇婕表示，保養的第一步驟就是使用「黛后dr.hold」美白私密慕斯妹膜，酸鹼值在PH4.5，擁有「清潔、美白抗菌、芳香」一次到位的特性，而且綿密的泡泡完全不怕傷及私密處的稚嫩肌膚。成分含有海藻玻尿酸、維他命B3及植萃美白精華，還有玫瑰黑茶香可以改善尷尬氣味、平衡私密處的酸鹼值。使用方法是在洗澡時，敷於用水清洗乾淨的私密處及暗沈處，靜待5~10分鐘，再沖洗即可。是市面上唯一的美白妹膜。

第二步驟則是使用黛后dr.hold的寵愛自己私密芳香按摩精油，具有潤澤、芳香動情、放鬆等效果，更含有最受男性歡迎的依蘭精油香味，以及玫瑰精油和岩蘭草精油，香氣分有前、中、後段，漸進式的芳香調情，男女更容易讓製造氛圍。若是想要作為調情有感使用，可塗抹在脖子、肚臍周圍、背肌、耳朵、私密處肌膚等部位；日常寵愛自己的使用方式，則是在淋浴後塗抹全身並搭配按摩，可幫助睡眠，或是塗抹於臉部進而達到潤澤、美白、親密有感等效果。

完成以上兩步驟後，即進入保養的重頭戲，最後一步驟就是使用黛后dr.hold皇后私密專用緊實潤澤凝膠，讓緊實由內而外真實有感。成分中的水解蜂王漿蛋白及大豆異黃酮可增加私密處肌膚的彈力、預防鬆弛，讓私密處更緊實、澎潤，玻尿酸則是增加水潤感，讓床事的歡愉度大大提升，伴侶間的感情更是達到跳躍式的升溫！使用方式用於每日洗澡後，取一粒紅豆大小的量，塗抹並搭配按摩私密處肌膚的四周，直至被皮膚吸收即可。

女人要寵愛自己，除了要保養外在肌膚之外，內在的私密處更應該細心呵護，成為由內而外的凍齡女王！黛后是目前市售唯一醫美級兩性私密專用保養品。「黛后dr.hold美白私密慕斯面膜」售價990元、「黛后dr.hold的寵愛自己私密芳香按摩精油」售價1,980元、「黛后dr.hold皇后私密專用緊實潤澤凝膠」售價1,280元，3罐一次購買的套組售價3,680元。

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