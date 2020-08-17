2020主題手搖神店TOP3 宮廷茶飲獨佔鰲頭

疫情後時代，經濟逐漸復甦，手搖飲料身為現代人每天必備的消暑聖品，其競爭更是激烈，如何殺出重圍在手搖紅海站穩一席之地，拼的除了飲品的品質外，還有該品牌的特殊性，編輯幫大家整理了主題手搖的三大熱門店家品項排行榜，各家都擁有屬於自己的特色主題，快來看看前三名你喝過了嗎！

Top1：宸妃殿「紅御奶泡」

本次第一名由質感華麗宮廷風手搖「宸妃殿」拿下啦！有別於一般手搖品牌，宸妃殿擁有自家茶廠，並結合一群20幾年經驗的製茶師傅及行銷設計團隊，花了三年的時間不停改變與研發，穩定品牌質量；其中店內招牌「紅御奶泡」成為了消費者的熱門寵兒；以古御紅茶做為基底，再淋上手工製作的鮮奶泡，過程中店家堅持不使用香草精、香草粉等添加物，每喝一口都能嚐到醇厚香濃的奶茶，且尾韻還帶有淡淡的咖啡香，讓你一口接一口停不下來，喝過的網友直呼：「天啊！這家的奶茶太神了吧！」、「超像在吃液體狀的提拉米蘇好爽！」、「這家的茶也太好喝了吧！喝起來跟其他飲料店的茶都不一樣～」，喜歡宮廷劇的朋友絕對不要錯過這家超華麗宮廷茶飲啦！

宸妃殿「紅御奶泡」圖／網友梁小姐提供

Top2：老賴茶棧「太后牛乳」

第二名就不能不提到台中第二市場裡人氣夯翻的老字號手搖飲「老賴茶棧」啦！熟悉的古早風味的主題裝潢吸引大批消費者朝聖，其中店內人氣飲品「太后牛乳」，選用紐西蘭進口牛奶，此款牛奶比起一般市面上的牛奶來說水分較少，因此喝起來奶香十分濃郁，喜歡厚奶茶的朋友們絕對會非常喜歡，濃厚的香醇風味，不分年紀都深陷太后牛乳的魅力啦！

老賴茶棧「太后牛乳」 圖／網友梁小姐提供

Top3：可不可熟成紅茶「白玉歐蕾」

第三名則是台中發跡的人氣紅茶專賣手搖店「可不可熟成紅茶」，2016年起改變店面裝潢風格，以高質感的英倫風，讓人買手搖飲也像在喝高檔下午茶；店內的必點飲品「白玉歐蕾」，以香氣及甜度較為濃郁的熟成紅茶做為基底搭配義美鮮奶，加上富有嚼勁的白玉珍珠，雖為珍珠奶茶卻完全不膩口，配上炸物也不會過於負擔，想要滿足口腹之慾又不想太罪惡的人去可不可熟成紅茶一定要點這杯來試試看！