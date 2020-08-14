首款愛情金酒超閃「情定晶世金門高粱酒」 限量奢華上市

根據未來流通研究所的調查，1-2月民生消費品內銷值同期年成長率報告，發現酒類(不含啤酒) 較去年同期降低了15%，原本Q1為酒類事業旺季，因疫情關係，餐飲娛樂通路都受波及，進而影響整體酒類市場銷售狀況。黑松為了提升金酒業績成長動能，繼4月推出「58金高千日醇」，5月的「自信勇敢ㄟ台灣人」總統紀念酒，黑松聯手金門酒廠日前發表首款金門高粱的愛情主題金酒「情定晶世金門高粱酒」，在2020(愛你愛你)這特別的一年，採用擁有120年「施華洛世奇」頂級水鑽，推出見證愛情的「情定晶世金門高粱酒」，詮釋戀人間的堅貞愛情，經歷時光的洗禮如同高貴水晶仍歷久彌新，以「水晶」、「戒指」、「心型」為設計概念，罕見25mm大顆水鑽嵌於瓶口的設計，其接近鑽石八心八箭的璀璨光芒，展現情意的晶純璀璨以愛為初衷，用情感調配，孕育出真正為愛情釀的酒。

黑松董事長張斌堂表示，黑松始終秉持「視如己出」的態度經銷代理品牌，50度以上金門高粱是我們公司重要的代理品牌，也是台灣非常有代表性的高粱酒，提高產品價值創造業績成長，是我們總經銷商應該努力的部分，接任50度以上金高總經銷後，市場止跌回升、業績也逐年成長，雖然今年面臨很大的挑戰，但我們仍會持續發揮創意，為大家帶來”晶”喜，全力拚業績。2020諧音是愛你愛你，我們特別在今年推出以愛為名的「情定晶世金門高粱酒」，採用了國際精品「施華洛世奇」水晶打造第一款愛情主題金酒，值得送給身邊最珍貴的人。

黑松公司董事長張斌堂送上全台第一支「情定晶世金門高粱酒」做為陶晶瑩與李李仁水晶婚的賀禮。 圖／業者提供

張斌堂說明，「情定晶世金門高粱酒」選用坑道窖藏999天以上陳高酒體特調，入口後可感受到酒香層層堆疊的豐富口感，如同愛情裡的酸甜苦辣；前味迎來的是窖藏酒體經年醇化後帶來的微辛勁道，轉為柔和的清雅微酸，中後味帶出甘草淡淡的甘苦涼爽，最後則由水梨、蘋果果香的甜蜜帶出餘韻。「情定晶世金門高粱酒」濃度雖高但多層次口感方能品嚐出悠久細緻的醉人精華，最後灌裝520ml乘載豐富多層次的愛情回憶，一生只有一次的2020年，絕對值得擁有一瓶。

58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團 https://www.facebook.com/58KKLfans/

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)