花蓮有機農產品行銷媒合會及記者會創三贏商機

汎札萊美好的一天 帶您認識花蓮好物

2020花蓮縣原住民聯合豐年節的主題曲汎札萊 今天(意思為美好的一天)，帶您來認識花蓮好物，花蓮好山好水擁有獨天得厚的天然地理環境，日照充足、新鮮空氣、純靜的水質及土壤，孕育出天然無毒、安全有機的優質農產品，透過此次進軍高雄知名的漢來飯店召開記者會,讓消費者更認識花蓮有機農產品，同時邀請各飯店採購、主廚、有機店、百貨公司、電商平台、外貿協會、家樂福、全聯之代理商等相關業者進行媒合及異業結盟，為農民創造利機、為合作社創造商機、為地方產業帶來生機共創三贏局面。

理事主席龔文俊表示花蓮縣是無毒、有機農業、觀光的大縣，保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社、保證責任花蓮網室健康豬肉二大合作社共同攜手以母雞帶小雞的精神協助小農行銷推廣花蓮優質的有機農產品，同時也成功的進入台北歐華酒店、瑞穗天合飯店、高雄漢來飯店、國賓飯店、City’super頂級超市成為頂級料理的指定用米及肉品食材，透過農糧署東區分署、花蓮縣政府、花蓮區農業改良場的努力下，不斷的推動有機米的行銷及競賽，哇好米也榮獲2019精饌米有機米入圍奬及花蓮縣百大伴手禮，同時增加農產品的能見度及曝光度。

昨8月13日特別邀請到行政院農業委員會農糧署東區分署祕書劉向正、花蓮區農業改良場場長杜麗華、花蓮縣政府專員林宏勳、美濃區公所區長鍾炳光、高雄市議會專員陳雅敏、瑞穗鄉公所鄉-長陳進光、外貿協會副主任黃麗櫻、專案經理胥淑嵐、陳佩蘭、花蓮第一信用合作社鳳山分社經理黃政毅、漢來美食(股)公司副總經理陳進萬、採購主任陳正斌、店長王誌雄、夢時代購物中心招商專案經理黃明泉、保證責任高雄市加洲果菜運銷合作社陳慧菁、保證責任高雄市淨綠農園生產合作社林欣樺、三光米股份有限公司董事長林肇榮、大倉企業董事長簡碩宏、採購王佩芬、醫殿堂生物科技公司董事長阮桂珍、高第飯店董事長黃佐華、大呷麵本家、旺來昌實業(股)公司、多菜多滋公司、 漢神百貨、自然園、新光三越等百貨公司等單位為小農進行媒合，透過此次媒合的機會可以為花蓮縣有機農產品的行銷找尋通路，期盼與小農共同創造商機與利機，更為花蓮的產業帶來生機。

記者會當日還可以品嚐到龍鳳甲合作社出品的哇好有機米、花蓮完全不施打任何疫苗的蓮貞豚、鄉庭農場人道飼養的無毒雞肉及有機咖啡、赤科山吟軒茶坊的蜜香紅茶及無硫金針、佳豐有機農場的有機蔬菜、917有機農場的有機咖啡&小油菊、當歸達人的有機當歸&丹蔘茶、檸檬王子的有機檸檬、范家愛玉園的有機愛玉、熊鷹有機農園的有機火龍果及果干等攤位生產的好食材，歡迎消費者、有機店、電商平台、飯店、百貨業者、外貿協會等洽詢及採購。連絡專線：03-8883268