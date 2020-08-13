主打健康！？雪梨爆紅另類手搖飲料「HEY YOGURT有桃酸奶」來囉

隨著消費者越來越健康意識抬頭，國內外皆吹起健康飲食的風潮，連本屬於垃圾食物的手搖飲品市場，都出現以「減少人工原料」、「提高營養價值」為賣點的產品；相較於目前市面手搖飲品大多是冰沙、珍珠奶茶或半果汁飲品，糖分過高或添加人工香精，從去年底開始在澳洲雪梨竄紅的新式手搖飲「酸奶」創出手搖飲品市場差異性，其中一間酸奶品牌已在2020成功擴展至全球多個城市，包括在澳洲、馬來西亞、新加坡、英國等國家共計超過8個城市。

「HEY YOGURT有桃酸奶」品牌創始人Jason表示，近年來隨著食品消費結構升級和生活方式的變化，消費者對食品的健康性、方便性、營養化和安全水準更加關注，過去的手搖飲，內含大量人工糖分或是加入非常多的人工物，不只是造成身體的過度負擔，也可能不小心喝入過多的人工調味劑，在澳洲推廣成功的酸奶是利用牛乳和乳酸菌發酵，再脫去整整2/3重量的水分，而最後剩下的1/3的水分與牛乳、酵母以1：3：3的比例來分切並包含三倍的營養。同時讓當地消費者著迷的是酸奶中，可以搭配不同配料，包括紫米、芒果、酪梨、草莓、柳橙等等…多種選擇，讓手搖飲品不只是消暑，更能喝出健康。

「HEY YOGURT有桃酸奶」 可搭配不圖口味，選擇眾多，喝出健康。圖／業者提供

「HEY YOGURT有桃酸奶」 搭配水果，喝出健康。圖／業者提供

「HEY YOGURT有桃酸奶」也預計在2020年年底進駐台灣市場，並預計後續推出子品牌——有桃飲料廠，屆時臺灣的消費者在選購手搖飲料產品時，將會有更多、更好、更健康的選擇。業者表示，經過市場調查，發現乳製品需求是持續不斷的增長，2019年乳製品市場零售總額突破4,000億元。根據往年數據趨勢推估，2024年乳製品市場零售額將突破5,500億元。從乳製品市場的消費構成來看，「飲用奶」居首位「優酪乳」則是乳製品市場的第二大品類。除了飲用奶，「低溫優酪乳」已成為未來乳製品市場佈局的重點。

對於未來酸奶市場的潛在機會，「有桃酸奶」品牌創始人表示，在台灣優酪乳的市場定位屬於相對小眾的產品，對於大眾消費者甚至歸類為「功能性」飲品，市場接受度也不及養樂多、比菲多等乳酸菌飲品，甚至僅有少量行銷資源讓「酸奶」主動進入消費者的眼中，相當可惜。他強調「有桃酸奶」很重視台灣市場，也十分有信心能夠就口味、功能性、豐富食材，如健康低指、水果穀物及獨家口感的完美結合，由「酸奶」這一個新的品牌形象將「有桃酸奶」打進手搖飲的族群，塑造酸奶代表性的品牌；而不僅是飲用奶副產品的形象，屆時台灣的消費者在選購手搖飲料產品時，也將會多一種全新的好選擇。