中元普渡拜泰山仙草蜜 祈求市場回溫現曙光！

祈運良品 買對才有保佑

走過低靡的上半年，拜台灣疫情趨緩所賜，加上振興券推波助瀾，台灣消費熱度逐漸升溫，許多公司行號每年必拜的重頭戲「中元節」，在格外艱辛的今年更是掀起一波拜拜熱潮，不過拜什麼才會靈呢？網路上票選其中的大熱門「泰山仙草蜜」是每年拜拜必備聖品，但從什麼時候開始泰山仙草蜜成為了大家各種祭拜供品首選？

其實真正爆紅是源自於新竹交通大學門前的土地公愛喝仙草蜜，據傳聞當年有位報考研究所的學生，到交大門前土地公廟祈求考試順利，但在附近賣場考量很久，決定不了該以哪種供品祭祀，最後選擇了消暑退火、口感也方便老人家咀嚼的仙草蜜，並提著6罐前往。

沒想到祭拜之後，他晚上竟然夢到土地公，看到祂正喝著仙草蜜，並笑盈盈地稱讚：「好喝！」事後這位平常成績普通的同學，也如願考上交大。消息傳開後，爾後各地的學生常結伴著，來到這間土地公廟許願，連附近的商家都搶賣仙草蜜吸引民眾，打出「泰山仙草蜜拜土地公，誠心拜拜，讓你穩如泰山、心想事成。」現在，不光是祈求金榜題名，許多人有生活瑣事，也喜歡找這位「神奇土地公」說說，並一定奉上仙草蜜，而且還有拜法也有講究，要6罐或6的倍數，不要冰的。

泰山仙草蜜拜土地公，誠心拜拜，讓你穩如泰山、心想事成。圖／泰山企業提供

買仙草蜜 抽全球限量車款頂級積木組

看準台灣家家戶戶及公司行號都有拜土地公及中元的習慣，泰山企業趁勢推出「買仙草蜜、抽樂高限量車款頂級積木組」活動，包括頂級積木車款藍寶基尼、布加迪、保時捷、福特野馬、蝙蝠車、唐老大的道奇Charger、詹姆士龐德奧斯頓馬丁DB5，及福斯金龜車等共11台頂級積木車款，款款都是車迷的夢幻逸品。

其中樂高LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37藍寶基尼款，該車款在2019年法蘭克福車展首次亮相後，就引起高度討論，是藍寶堅尼史上第一款量產的混合動力Hybrid跑車，搶眼的尾翼造型，以1：8逼真還原實車原型，原價1萬1,999元，網路上甚至喊價到2萬多元。

泰山仙草蜜追商機，送萬元樂高限量車款。圖／泰山企業提供

只要購買任一泰山仙草蜜產品（包含泰山仙草蜜470g／660g、泰山仙草蜜夏季限定版、罐裝泰山仙草蜜、泰山仙草凍、泰山仙草蜜茶），於泰山活動網站登錄發票號碼，即有機會抽中頂級車款積木盒組等限量好禮。

活動發票日期須為：2020／07／10至2020／09／02期間內之發票，才可參加抽獎，得獎公布日為2020／09／14，將於活動網站發布公告，泰山企業粉絲團亦會同步通知。