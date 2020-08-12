台灣創意金屬公司打造全球唯一板金觀光工廠

將金屬創作打造成為公共藝術，志鋼金屬公司旗下的台灣創意金屬公司在台南創意中心成立的台灣金屬創意館是全台唯一的板金加工觀光工廠，台灣金屬創意館以短短的七天時間完成一座高4.5米，寬3.5米的大型抗菌行李箱公共藝術作品，該項創作日前在國內最大行李箱製造廠萬國公司觀光工廠設置完成，在舉行公開揭幕的儀式後正式將這項創作在國人面前亮相，象徵台灣金屬創意館的作品衝出地平線，邁向全世界。

台灣金屬創意館創辦人郭治華秉持創新、突破、品牌回饋之思維，推動工廠觀光化，將製造業與服務業相結合，打造全國第一座板金觀光工廠。創意館以教育、傳承、文化、體驗、觀光等五大主軸規劃互動設施，利用廢棄金屬、科技板金，創作出府城印象鋼雕牆、黑面琵鷺生態造景、劍獅金剛機器人、蒙娜麗莎的微笑等金屬作品，並提供趣味、多元的金手DIY課程，帶領遊客輕鬆、愉快地發現金屬的柔軟與無限可能。

大型抗菌行李箱公共藝術作品。圖／業者提供

郭治華指出，金屬的外觀給人剛硬、冰冷的印象，實際上，金屬是相當活潑且具彈性的材質；因為這樣的特性，在日常生活中，隨處都可覓得各種金屬的踪跡。台灣金屬創意館為讓民眾了解金屬的力與美，提供了各種金屬的材質介紹、應用與創意，將板金加工的專業技術結合台南特色與文化創意，規劃多種互動設施與參觀活動，帶領民眾一窺金屬之美與台南風情。

該館是全台第一家板金觀光工廠，曾榮獲百家好店、優良觀光工廠、與國際亮點等殊榮。郭治華承諾，以教育、傳承、文創、體驗、觀光五大宗旨，將廢棄金屬、科技板金，結合台南文化與台灣特色，展現府城印象鋼雕牆、黑面琵鷺生態、劍獅金剛機器人等，館內亦有其他結合文創美學的藝術展品可供民眾參訪。

台灣金屬創意館擺脫骯髒吵鬧的鐵工廠形象，以明亮、安全的製程環境與驚喜連連的文創展品，館藏多為志鋼金屬自行設計、製造，將板金加工的專業技術，結合台灣特色與台南文化創意，帶領民眾一窺金鋼之美，吸引眾多國內外遊客到訪。

台灣金屬創意館在台南市中西區府前路一段197號，開館時間09:00-17:00，免費參觀。台灣金屬創意館網址：https://www.tmcm-no1.com.tw/