康堤創意烘培中秋月餅禮盒 配合台中市購物節抽豪宅

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中台灣知名烘培名店-康堤創意烘培於民國87創立台中西屯區，取名為「康堤烘培生活館」，起初只是一間裝潢簡約的麵包店，當時只想先把品質做好，無論麵包、蛋糕、店內的各式糕點，都是做到最好吃才敢陳設出來!後來又搭配季節變化推出四季麵包..等，在經營半年後，慢慢地有客人感受到了康堤的用心還會呷好道相報，在口耳相傳後，顧客變成了好朋友，康堤也慢慢地變成台中人氣商店。

康堤腦力激盪第一款產品設計:是iFonG 不是iPhone!

康堤創意烘培設計獨特iFONG禮盒，外觀iPHONE、內裝土鳳梨酥，幽默創意深受消費者喜愛。

康堤負責人之一陳麗珠表示，由於店面需要搬遷的緣故，因此康堤在10年前將實體店面正式改為網路商店，由於當時國內網購風氣才剛起步，惟有一步一腳印慢慢將網路商店服務做好才能維持至今。陳麗珠說，要在競爭激烈的網購市場永續經營，除了首重產品口味、品質外，更要在各方面獨樹一幟，在紅海市場中突顯亮點才能吸引網友的目光!所以每每開發新產品外，在產品的外觀設計，康堤都會特別著墨於產品設計，想想有哪些有趣的設計點子能讓傳統糕餅產生新鮮的話題，由是乎一連串的獨特設計應運而生!

圖為蘋安寶柚8入中秋禮盒 。

蘋安寶柚的蘋果月餅需由手工一個個製作，餅上的一葉一梗也是一個個做出來的 。

陳麗珠說，土鳳梨酥是台灣之光，更是各國旅客來台必帶回的伴手禮，除了內餡一定是要百分百的台灣土鳳梨製成外，帶有微酸氣味、與傳統綿密的冬瓜鳳梨餡更絕然不同!康堤土鳳梨酥餅皮有特製的口感、吃起來不會是粉狀的，餅皮和土鳳梨餡融合一體的口味保證是天下一絕，除此再搭配獨創3C手機包裝，盒上的icon都是產品的意象與現在時尚元素結合，簡約不失真、送禮時總是讓人驚豔連連!

小柚餅內餡搭配白酒浸泡一星期的柚子皮，去除了苦澀提升香氣，呈現出自然柚子香，內餡不甜膩、清爽好味 !

第二款:蘋安寶柚中秋禮盒，蘋安寶柚是蘋果餅和小柚餅組成，小柚餅和蘋果餅是水果造型月餅，除了小巧可愛口味更是獨創，小柚餅和蘋果餅需由手工一個個製作，無法用機器取代大量生產，餅上的一葉一梗也是一個個做出來的，小柚餅內餡是搭配用白酒浸泡一星期的柚子皮，去除了苦澀提升了香氣，呈現出自然的柚子香，內餡不甜膩、清爽好味。蘋果餅的內餡添加蘋果汁、蔓越莓增加微酸，讓蘋果餡吃起來有點酸V感且更耐吃!這兩種糕餅特別減糖低脂，且為了消費者食的健康，堅持不添加防腐劑及色素，小柚餅和蘋果餅上的綠葉子抺的是抹茶粉，蘋果餅的紅則是加了紅麴粉染紅所致，以俱有養生的材料製成，保證可以讓所有消費者吃的安心!

圖為康堤新上市的奶烙酥餅，餅上撒滿起士粉與內餡麥芽乳酪、甜中帶鹹一起在口中跳動 。



8月底前網站訂購全面享9折!公司團購另有優惠!

陳麗珠表示，2020年中秋節禮盒康堤所推出的早鳥優惠配合台中市購物節抽豪宅的活動，在8/31前在該店官網網站訂購全面享9折優惠，公司團體訂購另有團購優惠，歡迎全國消費者逕電洽詢。

詳情逕電康堤創意烘培04-25263891、LINE ID : @tvg7019c、官網:https://www.comte.com.tw、FB粉絲團: https://www.facebook.com/comtebake/，相關連結【小明星大跟班】: https://youtu.be/XDnWYyLmvd4、【紅到香港的創意台灣伴手禮- iFong鳳梨酥！與iPhone包裝幾乎一模一樣！】https://youtu.be/X3vM2PjLtao、【TVBS】月餅包裝印QR Code 掃描連上電子賀卡】https://youtu.be/imNSYx_uEOg