金車噶瑪蘭英國WWM世界威士忌大師競賽再傳捷報！匠心獨醞傳承冠軍基因的全新S.T.R.單一麥芽威士忌
「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」於2015年抱回世界威士忌競賽「世界最佳單一麥芽威士忌」(2015 World’s Best Single Malt) 頂尖殊榮，引發媒體報導狂潮與威士忌迷熱烈迴響，睽違五年的時間，噶瑪蘭創新實驗室再度匠心精研，將打造第二支小量生產、完美展現S.T.R. (刨桶、烘桶、燒桶)細緻工藝的單一麥芽威士忌，並預計於今年十月，以四支珍稀原酒之臻藏套組形式推出，引領頂級行家細膩品味匠人手感，見證冠軍威士忌神秘基因的傳承。
金車集團總經理李玉鼎表示，自2015年以來，「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」一再驚艷國際競賽評審與世界烈酒專家，近期在2020東京威士忌暨烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competition) 經過特別評審團最終評比，以無法複製的獨到韻味獲頒競賽總冠軍「2020最佳單一麥芽威士忌 (Best of The Best Single Malt)」；而8月初於英國知名烈酒媒體The Spirits Business籌辦的2020世界威士忌大師競賽 (The World Whisky Masters 2020)，更獲得世界威士忌產區至高殊榮「大師品味勳章 (Taste Masters Medal)」，風味卓越、經典不凡的極品威士忌，實至名歸。
2006年被譽為「威士忌界的愛因斯坦」的傳奇人物Jim Swan博士攜手噶瑪蘭研發團隊，秉持嚴謹的科學家精神，反覆針對刨除、烘烤與燒烤設定不同參數所賦予橡木桶的風味與特質進行實驗，最終開創威士忌業界革命性的橡木桶處理技術－S.T.R. (刨桶、烘桶、燒桶) 工藝。透過此一精確工序，能有效除去葡萄酒桶過多的酸澀口感，加深橡木桶風味厚度，並以手工燒炙工法完整鎖住香氣，歷經亞熱帶氣候的高溫洗禮，「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」讓「台灣釀造 (Made in Taiwan)」的威士忌以後起之姿，風靡全球。
李玉鼎指出，過去五年曾多次被問及噶瑪蘭何時會推出另一支S.T.R.威士忌，「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」讓噶瑪蘭第一次將世界冠軍帶回台灣，許多人也認為我們成功憑藉這一支威士忌建立起良好的聲譽，在我看來其實噶瑪蘭每一支威士忌都功不可沒，我們也衷心期許第二支S.T.R. 威士忌也能承襲Vinho葡萄酒桶的出色表現，成為國際酒迷的矚目焦點。
金車噶瑪蘭堅守「品質」為第一要求，用心將台灣的純淨水源與特有風情幻化進每一滴酒液之中；噶瑪蘭酒廠致力提供完善的服務與環境設施，盼讓前來參訪的遊客都能盡興，並對台灣威士忌能有更進一步認識。噶瑪蘭至今累計榮獲超過450面金牌、8次世界威士忌冠軍，以及5座世界性酒廠冠軍獎盃，不斷努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力，並持續將台灣的優質威士忌帶向世界各地。
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