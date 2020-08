金車噶瑪蘭英國WWM世界威士忌大師競賽再傳捷報！匠心獨醞傳承冠軍基因的全新S.T.R.單一麥芽威士忌

「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」於2015年抱回世界威士忌競賽「世界最佳單一麥芽威士忌」(2015 World’s Best Single Malt) 頂尖殊榮,引發媒體報導狂潮與威士忌迷熱烈迴響,睽違五年的時間,噶瑪蘭創新實驗室再度匠心精研,將打造第二支小量生產、完美展現S.T.R. (刨桶、烘桶、燒桶)細緻工藝的單一麥芽威士忌,並預計於今年十月,以四支珍稀原酒之臻藏套組形式推出,引領頂級行家細膩品味匠人手感,見證冠軍威士忌神秘基因的傳承。

金車集團總經理李玉鼎表示,自2015年以來,「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」一再驚艷國際競賽評審與世界烈酒專家,近期在2020東京威士忌暨烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competition) 經過特別評審團最終評比,以無法複製的獨到韻味獲頒競賽總冠軍「2020最佳單一麥芽威士忌 (Best of The Best Single Malt)」;而8月初於英國知名烈酒媒體The Spirits Business籌辦的2020世界威士忌大師競賽 (The World Whisky Masters 2020),更獲得世界威士忌產區至高殊榮「大師品味勳章 (Taste Masters Medal)」,風味卓越、經典不凡的極品威士忌,實至名歸。

「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶原酒」自2015年以來不斷驚艷國際競賽評審與世界烈酒專家,噶瑪蘭預計將推出第二款採用S.T.R.工藝釀造之單一麥芽威士忌。圖/業者提供

2006年被譽為「威士忌界的愛因斯坦」的傳奇人物Jim Swan博士攜手噶瑪蘭研發團隊,秉持嚴謹的科學家精神,反覆針對刨除、烘烤與燒烤設定不同參數所賦予橡木桶的風味與特質進行實驗,最終開創威士忌業界革命性的橡木桶處理技術-S.T.R. (刨桶、烘桶、燒桶) 工藝。透過此一精確工序,能有效除去葡萄酒桶過多的酸澀口感,加深橡木桶風味厚度,並以手工燒炙工法完整鎖住香氣,歷經亞熱帶氣候的高溫洗禮,「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」讓「台灣釀造 (Made in Taiwan)」的威士忌以後起之姿,風靡全球。

李玉鼎指出,過去五年曾多次被問及噶瑪蘭何時會推出另一支S.T.R.威士忌,「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」讓噶瑪蘭第一次將世界冠軍帶回台灣,許多人也認為我們成功憑藉這一支威士忌建立起良好的聲譽,在我看來其實噶瑪蘭每一支威士忌都功不可沒,我們也衷心期許第二支S.T.R. 威士忌也能承襲Vinho葡萄酒桶的出色表現,成為國際酒迷的矚目焦點。

金車噶瑪蘭堅守「品質」為第一要求,用心將台灣的純淨水源與特有風情幻化進每一滴酒液之中;噶瑪蘭酒廠致力提供完善的服務與環境設施,盼讓前來參訪的遊客都能盡興,並對台灣威士忌能有更進一步認識。噶瑪蘭至今累計榮獲超過450面金牌、8次世界威士忌冠軍,以及5座世界性酒廠冠軍獎盃,不斷努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力,並持續將台灣的優質威士忌帶向世界各地。

2020年世界威士忌大師競賽大師品味勳章- 噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒。圖/業者提供 2020年世界威士忌大師競賽大師勳章- 噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌 噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒 噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒 噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒 噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒 噶瑪蘭Sky Gold 葡萄酒桶單一麥芽威士忌 圖/業者提供 2020年世界威士忌大師競賽金牌- 噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌No.1 噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌No.2 噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌 噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌-波特風味桶 噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌-雪莉風味桶 金車頂極指揮單一麥芽威士忌 噶瑪蘭波本桶單一麥芽威士忌 噶瑪蘭Oloroso雪莉桶單一麥芽威士忌 噶瑪蘭酒廠珍藏版蘭姆桶威士忌原酒 噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶威士忌原酒 噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒 噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒 噶瑪蘭Earth Silver 葡萄酒桶單一麥芽威士忌 噶瑪蘭尊典單一麥芽威士忌-精選法國葡萄酒桶(金車40周年紀念限量款)。圖/業者提供 1的3

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)