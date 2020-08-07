「全台好物嘉年華」北車展售 數位支付滿額宅配到府

數位「振興三倍券」最大使用場域「全台好物嘉年華，數位三倍券‧絕Pay」市集今（7）日在台北火車站盛大開幕，該活動共有來自全國北、中、南、東及離島地區，集結全台16縣市超過348家的中小微企業，從全台各地帶來地方特產，讓南來北往的民眾不用到當地也能買到偏遠特產，使用數位支付滿300元即可獲得1點，集滿10點即可免費宅配，現場消費還有多重好康獎不完活動。

王美花部長鼓勵民眾多多使用數位振興三倍券 享好禮抽不完

受今年上半年新冠肺炎疫情影響，各地小商家受到影響，為了振興國內經濟及推動商家位轉型，經濟部中小企業處籌劃自8月7日至8月10日為期4天的市集活動。經濟部部長王美花出席「全台好物嘉年華，數位三倍券‧絕Pay」市集時指出，這項活動把全台最好伴手禮、最好商品彙集到北車，讓偏遠商家可以到台北展示好產品。行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏出席該活動也說明今年的新冠肺炎疫情讓大家意識到零接觸的趨勢，雖然，我國推動行動支付已有一段時間，也因為疫情，讓消費者更加能接受零接觸的支付方式，他也期許能夠推動更多商家數位轉型，導入行動支付，將來生意一定要做上雲端。

財政部國庫署署長蕭家旗也到場推廣台灣pay綁定數位振興三倍券，他以自己為例，在政府7月1日推出振興三倍券時即第一時間綁定，也很快把三千元消費完，除了政府提供2千元外，財金公司和公股行庫共加碼的800元，也都落袋了，他現在正在等待由經濟部加碼綁定數位振興三倍券的抽獎活動，期待能抽中休旅汽車大獎，他鼓勵還沒有領實體券也未綁定的民眾，不妨拿起手機趕快綁定。

三倍券、農遊券、藝fun券、客庄券來北車一次花到完

「全台好物嘉年華，數位三倍券‧絕Pay」市集超過72個攤位，展售包括原民、小農、美食、文創、伴手禮等多元特色風貌商品，支付工具除了可以是實體三倍券外，也同步結合不同部會推出的三倍券、農遊券、藝fun券、客庄券等。

此次現場展售商品可說是琳瑯滿目，有特色美食、鮮果青蔬、生活雜貨、體驗行程、手作工藝文創等，其中更不乏許多知名網路團購名店商品及在地必吃美食與伴手，包括台南麥芽餅、台東琪瑪酥、嘉義黃金泡菜及碗粿、金門麵線及貢糖、澎湖黑糖糕，各地得獎高山茶、原民精釀啤酒及樹豆豆腐乳、白沙屯媽祖文創小物，以及深受婆婆媽媽喜愛，夏日居家必備的香茅產品等。

如果父親節要送禮，現場還有聯合苗栗群聚業者的客家食品禮盒、內含鹿茸酒的南投國姓鄉「鹿來祿好」禮盒等，不用出遠門，在北車就可以一次購足全台好物。 為期四天的市集活動，除了可以滿足吃喝玩樂的購物慾外，每天還有來自各地的特色表演活動，來自屏東魯凱族、排灣族與阿里山鄒族的原民歌舞、宜蘭員山的歌仔戲、嘉義新住民服裝秀、南投與宜蘭的茶席展示等，帶您身歷其境的體驗台灣豐富多元的美好。