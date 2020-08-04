加盟免煩惱!!高自由度、免加盟金SOP、物料供應不私藏報你知

想加盟創業，卻毫無頭緒? 食品加盟店這麼多該如何挑選? 澎富企業有限公司提供許多加盟創業優惠，諸如免加盟金、免原物料抽成、免培訓費，並提供完整的SOP訓練以及菜單開發和上下游物料供應，由國家衛生認證的中央廚房，為您供應諸如紅燒牛肉麵以及多種風味的麻辣醬等，高質量的美味料理，相較其他加盟品牌，有更高的自由度，讓青創族群有更多空間發揮自我特色。

與其用有限的資源孤軍奮戰，不如找到對的盟友，開創雙贏的局面。澎富企業有限公司致力於封存產地食材的美味，並分享到台灣各地，秉持這樣的精神，放寬了加盟的門檻，並提供諸多優惠:免加盟金、免原物料抽成、免培訓費、提供完整SOP訓練、上下游原物料供應鏈、一般的食品加盟店，依照品牌知名度的差異，加盟金至少需要30萬到200萬不等，免除加盟金，讓創業族群更容易跨越加盟的門檻。

物料進貨的成本也是營運很重要的一環，澎富為您的食材嚴格把關，並且以合理的價格，物料進貨免抽成，讓您能無後顧之憂的處理店務。提供完整的SOP訓練，並且無需培訓的費用，從產地到餐桌，為您的顧客提供高品質的服務。

澎富遵循政府法規設立工廠登記，並取得ISO22000與HACCP認證。並且提供完整的上下游物料供應鏈，公開透明的物料供應，讓顧客吃得美味也吃得安心。

跳脫傳統，個性經營，澎富除了有高品質的食品與操作流程，也提供相當高的自由度，讓有志創業的投入食品加盟創業的未來老闆們，可以擁有個性化的店面形態。

加盟訊息可上網查詢(https://forms.gle/gWJRkhfpd83hKEKv6)。